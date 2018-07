Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 24. Juli

Gaming, Lackenhof: Lama-Wanderung von Langau nach Lackenhof. Treffpunkt: 14 Uhr im Schäftal, anschließend Sterzkochen mit Karl Teufel am Lindenplatz in Lackenhof. Treffpunkt: 15.30 Uhr am Lindenplatz.

Göstling: Sommerferien-Programm: Tischtennis spielen (ab zehn Jahre). Treffpunkt: 18 Uhr in der Neuen Sportmittelschule. Anmeldung: 0664/53283.

Wieselburg-Land: Wanderung der ÖVP Frauen auf den Brandstetterkogel. Treffpunkt: 8.30 Uhr am Hotel-Parkplatz.

Mittwoch, 25. Juli

Gaming: Bunter Nachmittag für Kinder im Pfarrgarten, ab 14 Uhr.

Göstling: Sommerferien-Programm: Kreativtag für Kinder von fünf bis zwölf Jahren im PfarrKulturHaus. Anmeldung unter 0664/5655174.

Steinakirchen: Sommerkino im Salettl: „Murer“, ab 21 Uhr. Einführende Worte von Johannes Sachslehner, 20 Uhr.

Donnerstag, 26. Juli

Gresten: Bücherbasar im Pfarrschuppen, ab 8.30 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Composer-Performer Masterclass-Abschlusskonzert mit Daniel Schnyder, Thomas Grill und den Workshopteilnehmern auf der Seebühne, ab 19 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Abendkonzert mit 5K HD – Kompost 3 feat. Mira Lu Kovacs auf der Seebühne um ca. 20.30 Uhr.

Randegg: Ferienspiel: Plattlschießen mit dem ESV Randegg auf der Freizeitanlage Riegler, ab 16.30 Uhr.

Scheibbs: Stock-Cup des Pensionistenverbandes in Neubruck, ab 13.30 Uhr.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank, 20 Uhr.

Freitag, 27. Juli

Göstling: Sommerferien-Programm: Schnupperklettern mit dem Alpenverein am Hochkar (ab sechs Jahren). Treffpunkt: 14 Uhr beim Jufa Hochkar.

Gresten: ORF NÖ Sommertour beim Rathaus, ab 9 Uhr.

Gresten: SC-Sportfest mit der 2. Spiele-Olympiade „Der heiße Draht“ am Sportplatz, 17 Uhr. Musik: Two of Us.

Lunz am See: wellenklaenge: Kunst im öffentlichen Raum — Rauminstallation „Media Lu(n)z“ von Tina Frank im Lunzer Saal, 17.30 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Sacred Room mit Arve Hendriksen feat. Trio Medioeval & Rolf Lislevand auf der Seebühne, ab 19.30 Uhr.

Puchenstuben: Sternführung mit Vortrag im Restaurant Hallerstubn, 19 Uhr, und Beobachtung der totalen Mondfinsternis, 20 Uhr. Auskunft unter 0676/9166933.

Purgstall: 47. internationale Radsporttage in der Feichsenstraßen-Allee.

Scheibbs: Raften mit den Kinderfreunden. Infos & Anmeldung: 0650/2344445.

Scheibbs: Sommernachtsball des Tanzvereins SAT 2 mit Musik von Primavera im Töpperschloss, ab 20 Uhr. Eintritt: freiwillige Spenden.

Steinakirchen: Mondscheinwanderung des Alpenvereins auf den Hochkogel. Treffpunkt: 19.30 Uhr am Reidlingberg.

Wolfpassing: Wanderung bei totaler Mondfinsternis. Treffpunkt: 20.30 Uhr beim Schlossstadel.

Samstag, 28. Juli

Göstling: Eröffnung des Padelplatzes am Tennisplatz, veranstaltet vom Tennisclub, 13 bis 22 Uhr.

Göstling: Bergrettungsfest der Bergrettung Göstling im Garten der Sinne der Café Konditorei Schnessl: ab 13 Uhr Preisschnapsen, ab 19 Uhr Dämmerschoppen.

Göstling: Sommerferien-Programm: Kinderprogramm bei der Feuerwehr Göstling beim Feuerwehrhaus, 13 Uhr.

Gresten: SC-Sportfest mit Nachwuchs- und Hobbyturnier, Kampfmannschaft vs. Ybbsitz am Sportplatz, ab 14 Uhr. Musik: „Livestyle music & more“.

Hochkar: „Der Sonne entgegen“ — Sonnenaufgangsfahrt auf das Hochkar, 4.15 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Abschlusskonzert mit dem Herbert Pixner Projekt auf der Seebühne, 19.30 Uhr. Ausverkauft!

Lunz am See: Feuerwehrfest der FF Lunz im Feuerwehrhaus mit Nassübungsvergleich und Kinderbetreuung, ab 16 Uhr. Musik und Tanz mit „Flashback“, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Grillabend des Kameradschaftsbundes bei Familie Lechner-Hahn, ab 17 Uhr.

Purgstall: 47. internationale Radsporttage in der Feichsenstraßen Allee.

Randegg: Tag der Blasmusik in Schliefau, ab 17 Uhr.

Randegg: Run am See – Vespatreffen des Vespa Clubs Purgstall beim Meierhof in Perwarth, ab ca. 16 Uhr.

Reinsberg: Bubble Soccer Turnier der SJ Reinsberg am Sportplatz, ab 11 Uhr.

Steinakirchen: Marktfest im Ort, ab 20 Uhr.

St. Georgen/Leys: Häuserspiel des Musikvereins im Bereich Waidagraben und Dachsberg, ab 8 Uhr.

Wieselburg: Sommerfest der SPÖ, der Kinderfreunde und der Naturfreunde Wieselburg bei den Winzern (Volksfestplatz 1), ab 16 Uhr. Musik: Skandal im Austropop.

Sonntag, 29. Juli

Göstling: Almmesse der Weidegenossenschaft am Dürrenstein bei der Ybbstalerhütte, 11.30 Uhr.

Gresten: Bücherbasar im Pfarrschuppen, 9.30 bis 11.30 Uhr.

Gresten: Sommerkultur im Garten – Frühschoppen mit dem Old Grossinger Sextett im PÖ‘s Gastgarten, 10 Uhr.

Gresten-Land: Dämmerschoppen mit dem Blasorchester im Gasthaus Tazreiter, ab 16 Uhr.

Lunz am See: Feuerwehrfest der FF Lunz im Feuerwehrhaus: ab 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Lunz am See.

Purgstall: 47. internationale Radsporttage in der Feichsenstraßen-Allee.

Purgstall: Sommerkino im Pfarrsaal, ab 20 Uhr.

St. Georgen/Leys: Tag der Blasmusik mit Frühschoppen, vormittags.

Steinakirchen: Marktfest im Ort mit Frühschoppen, ab 9 Uhr.

Steinakirchen: Wanderung auf das Hochkar mit Sonnenaufgangsfrühstück (Frühstück selber mitnehmen) des ÖAV. Abfahrt: 3 Uhr am Marktplatz.

Wieselburg: Bad- und Spielefest im Freizeitzentrum, 13 bis 18 Uhr.

Dienstag, 31. August

Purgstall: Kulturfahrt der Senioren zum Romantiktheater Hadres. Abfahrt: 20 Uhr bei der Volksbank.