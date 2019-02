Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Mit „Ohana“ in Scheibbs in die Welt der Musicals

Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr im kultur.portal

Die gebürtige Scheibbserin Timna Engelmayer entführt mit ihrem Quartett „Ohana“ auf eine Reise durch die Welt des Musicals mit Liedern aus Cats, Footsloose, König der Löwen, Tanz der Vampire und vielen mehr. Ihre Kolleginnen Magdalena Paunger, Helena Lenn und Theresa Wollnitzke lernte sie vor drei Jahren beim gemeinsamen Musical-Studium in Wien kennen. Das darauf entstandene Quartett „Ohana“ besticht durch völlig unterschiedliche Charaktere und Stimmen der vier jungen Frauen, sowie mit einer großen Vielfalt an Kostümen und musikalischen Schmankerln. Gemeinsam mit Sänger Jakob Wirnsperger und einer Liveband sorgen sie im kultur.portal für Musical-Flair. VVK: 12 Euro. AK: 15 Euro. Nähere Infos: 07482/42511-63 (Stadtgemeinde Scheibbs).

Premiere für Pfarrtheater in Gresten

Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal

Die Pfarrtheatergruppe Gresten hat sich heuer das Stück „Der Steuerfahnder“ ausgesucht und bringt es erstmals am Faschingswochenende zur Aufführung. Zu sehen ist das Stück erstmals am 2. März um 19.30 Uhr, danach spielt die Theatergruppe das Stück noch am Sonntag, 3. März, um 14.30 Uhr sowie Freitag, 8. März und Samstag, 9. März jeweils um 19.30 Uhr.

Faschingsumzug in St. Anton an der Jeßnitz

Sonntag, 3. März, um 13 Uhr im Ortskern

Am Faschingsonntag wird in St. Anton nach jahrelanger Pause wieder zum Faschingsumzug geladen. Start ist um 13.30 Uhr im Ort. Rund zwanzig Gruppen sorgen für einen kurzweiligen Nachmittag. Für Besucher ist ein Shuttlebus von Neubruck nach St. Anton eingerichtet.