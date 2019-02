Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Kollegium Kalksburg in Wieselburg

Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Schloss Weinzierl

Das österreichische Musiktrio Kollegium Kalksburg und der Dichter Antonio Fian sind die diesjährigen Gäste in der Konzertreihe des Wieselburger Kulturvereins halle2. Das Konzert findet am Samstag, 16. Februar, im Schloss Weinzierl statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Dass das Zusammenspiel von Dichter und Musiker höchst amüsant sein kann, beweisen Antonio Fian und das Kollegium Kalksburg – eine Mischung, die geprägt ist von schwarzem Humor und ein großartig schräges bis wunderbar melancholisches Programm garantiert. Die drei Musiker – Vincenz Wizlsperger (Text, Gesang), Paul Skrepek (Kontragitarre) und Heinz Ditsch (Akkordeon, Singende Säge) – widmen sich seit 1996 dem „Neuen Wienerlied“, zuletzt veröffentlichten sie das Album „ewig schod drum“ mit Eigenkompositionen und Ausflügen zu Tom Waits und Texten von Antonio Fian. Der Dichter Antonio Fian lebt seit 1976 in Wien und kommentiert in unregelmäßigen Abständen das österreichische Kultur- und Geistesleben, wofür er 1990 den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik erhielt. Seine Dramolette sind mitunter extrem beleidigend, gemein, schadenfroh und bösartig. Das Publikum darf also gespannt sein, wie das Ergebnis dieser Zusammenarbeit letztlich aussehen wird. Unterhaltsam wird es auf jeden Fall!

Tickets: € 20,00 (Vorverkauf); € 23,00 (Abendkassa)



Vorverkaufstellen: Schloss Weinzierl, Volksbank Wieselburg, Buchhandlung Fragner, Wieselburg

Bestellung per E-Mail: tickets@halle2.at



Infos & Ticket-Reservierungen: Peter Brandstetter, 0680/3246104

Infos auf www.halle2.at

Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Donnerstag, 14. Februar, 11 bis 11.30 Uhr am Rathausplatz Scheibbs

Mit dem internationalen Projekt „One Billion Rising — eine Milliarde Menschen erheben sich“ am Valentinstag, 14. Februar, soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden. Alle sind dazu eingeladen sich von 11 bis 11.30 Uhr am Rathausplatz einzufinden. Wer beim gemeinsamen Tanz mitmachen möchte, kommt davor um 9.30 Uhr in den Rathaussaal, um die Choreographie mit Tänzerin Angelika Leonhartsberger-Türscherl einzustudieren.

Ein Ball – Vier Wehren

Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr im Festsaal Steinakirchen

Die vier Freiwilligen Feuerwehren der Pfarre Steinakirchen — die FF Steinakirchen, die FF Wang, die FF Pyrafeld und die FF Zarnsdorf laden auch heuer wieder zu einem gemeinsamen Ball am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr in den Festsaal ein. Zur Balleröffnung werden die „Linedancers mit Feuerwehrkameraden“ab 20 Uhr eintanzen. Für alle, die gerne auch selber tanzen, können im Anschluss zur Musik von „The Dreamers“ das Tanzbein schwingen.

Petutschnig Hons live im Kulturhof Aigner am 15. Februar. | Petutschnig Hons

Der Teufel fährt Lada

Freitag, 15. Februar, 20.30 Uhr im Kulturhof Aigner in Wieselburg

Mit seinem neuesten Programm „Der Teufel fährt Lada“ sorgt Petutschnig Hons am Freitag, 15. Februar, im Kulturhof Aigner dafür, dass die Lachmuskeln der Zuschauer ordentlich trainiert werden. Im aktuellen Programm des Kabarettisten — der übrigens Gewinner des Publikumspreises „Österreichischer Kabarettpreis 2014“ war — versucht er mit allen Tricks und seiner Schlagfertigkeit, seine Ehe zu retten. Der neue Chef seiner Frau ist reich, hört Ö1 und sind verdammt gut aus. Der Anzugschnösel mag vielleicht einen SUV-Geländewagen fahren, aber der Hons fährt Lada.