Dienstag, 31. Dezember

Göstling: Silvester am Dorfplatz, ab 22 Uhr.

Gresten: Silvesterlauf der Naturfreunde, ab 13 Uhr. Start ist vor der Gemeinde Gresten-Land.

Lackenhof: Jahresausklang mit dem Musikverein Lackenhof auf der Teichwiese, ab 15.30 Uhr.

Lunz am See: Fackellauf der Bergrettung und des Wintersportvereins am Maiszinken, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Silvesterumtrunk in der Ötscherland-Bude, ab 10 Uhr.

St. Georgen an der Leys: Silvesterwanderung der Sportunion. Treffpunkt: 12.30 Uhr am Sportplatz.

Steinakirchen: Silvesterpfad zum Mostviertler Sonnwendkreis. Sonnwendhütte von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde auf den Peilstein. Anmeldung unter: ( 0650/5554297.

Wieselburg: Silvesterwanderung der Naturfreunde in Wieselburg. Treffpunkt: 13 Uhr beim Naturfreunde-Bootshaus.

Wieselburg: Silvesterpaddeln der Naturfreunde beim Bootshaus, ab 11.30 Uhr.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Wolfpassing: Silvesterpunsch des Wolf-Clubs am Spielplatzgelände, 14 bis 20 Uhr.

Mittwoch, 1. jänner

Göstling: Theater der Landjugend: „Fruchtbare Pizza Calzone“ im PfarrKulturHaus, um 14 Uhr.

Purgstall: Traditionelles Neujahrsschwimmen der Tauchgruppe West. Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Donnerstag, 2. Jänner

Purgstall: Seniorenbowlen im Bowlingcenter, ab 16 Uhr.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Freitag, 3. Jänner

Göstling: Theater der Landjugend: „Fruchtbare Pizza Calzone“ im PfarrKulturHaus, um 20 Uhr.

Scheibbs: Benefizkonzert von Maschuranz beim Dartclub (Feldgasse 1), ab 19.30 Uhr.

Steinakirchen: Grenzwanderung von Alpenverein und BHW mit Franz Grimm und Altbürgermeister Johann Schagerl. Treffpunkt: 13 Uhr, Haus Jungwirth in Ewixen 2.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Samstag, 4. Jänner

Gaming: Neujahrskonzert des Musikvereines Gaming im Turnsaal der Neuen Mittelschule, ab 19.30 Uhr.

Göstling: Theater der Landjugend: „Fruchtbare Pizza Calzone“ im PfarrKulturHaus, um 20 Uhr.

Randegg: Jugendball „Best of – The Show must go on“, im Schliefauhof, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Eingehtour und Sicherheitstraining des ÖTK. Treffpunkt um 7.30 Uhr beim Allwetterbad Wanne Scheibbs.

Scheibbs: First Event der Landjugend in der Eisstockhalle, ab 20 Uhr. Musik: Sound Controllers.

Wieselburg-Land: Neujahrskonzert mit dem Orchester Musica Spontana im Schloss Weinzierl, 19 Uhr.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Sonntag, 5. Jänner

Göstling: Theater der Landjugend: „Fruchtbare Pizza Calzone“ im PfarrKulturHaus, um 20 Uhr.

Reinsberg: Neujahrskonzert des Musikvereines im Musium, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Puppenspiel „Drache Funki und das verhexte Winterfeuer“ im Schloss Neubruck, ab 14.30 Uhr.

Wieselburg-Land: Landjugendball im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Montag, 6. Jänner

Gresten-Land: Einschreibung zum Harmonikaseminar beim Karl-Wirt in Unterhörhag, ab 15 Uhr.

Scheibbs: Dreikönigsritt durch die Innenstadt zur mechanischen Krippe in der Stadtpfarrkirche, ab 17 Uhr bei der Klosterkirche.

Wieselburg-Land: Neujahrskonzert mit dem Orchester Musica Spontana im Schloss Weinzierl, 17 Uhr.

Wieselburg: Penelli’s Weihnachtscircus am Volksfestplatz 1, 15 Uhr.

Dienstag, 7. Jänner

Scheibbs: Kegelnachmittag des Seniorenbundes Scheibbs im Gasthaus Hörhan in Purgstall, 14 bis 17 Uhr.

Mittwoch, 8. Jänner

Gresten: Seniorenrunde der Pfarre im Pfarrsaal, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Infotag „Rund um die Geburt“ im Landesklinikum Scheibbs, 10 bis 11.30 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Donnerstag, 9. Jänner

Scheibbs: Bildungsberatung in der Arbeiterkammer, 9 bis 16 Uhr. Anmeldung unter: ( 0676/88044390.

Scheibbs: Schneeschuhwanderung des Kneipp-Aktiv-Clubs. Treffpunkt am Bahnhof um 13 Uhr.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern des ÖTK in der Kletterhalle, 16.45 bis 18 Uhr.

Freitag, 10. Jänner

Gaming: Diavortrag „Hohe Berge – stille Seen“ mit Hanspeter Schager im Haus der Begegnung.

Scheibbs: Vernissage von „Room for Space“ in der Galerie Guger, ab 16 Uhr.

Wieselburg: Trendforum „Neuartige Lebensmittel: Novel Food – die Zukunft des Essens?“ mit Klaus Riediger am Fachhochschulcampus, ab 18 Uhr.

Samstag, 11. Jänner

Gaming: Diavortrag „Hohe Berge – stille Seen“ mit Hanspeter Schager im Haus der Begegnung.

Göstling: Feuerwehrball der FF Lassing im Gasthof Zum Hammer, ab 20.30 Uhr.

Purgstall: Christbaumsammeln der Grünen in Purgstall, ganztägig.

Reinsberg: Nacht der Feuerwehr, ab 20.30 Uhr. Musik: VolXpop.

Scheibbs: Abenteuertag im Schnee des ÖTK. Anmeldung bei Günther Kührer unter: ( 0650/8372859. Treffpunkt um 9 Uhr beim Allwetterbad Wanne Scheibbs.

Wieselburg-Land: Neujahrsball des Kameradschaftsbundes im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Sonntag, 12. Jänner

Gresten: Bobfahren des Alpenvereines bei entsprechender Schneelage auf der Hausleiten, 13 bis 16 Uhr.

Scheibbs: Wanderung des ÖTK im Raum Purgstall/ Feichsen. Anmeldung bei Traudi Enner unter: ( 07482/42272. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 13 Uhr am Bahnhof.

Montag, 13. Jänner

Gresten: Tanz ab der Lebensmitte (Start der vierten Staffel) im Pfarrsaal, ab 19 Uhr.

Purgstall: Kartenspiel und Kegeln des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan, ab 14.30 Uhr.

Purgstall: Zimmergewehrschießen der Senioren im Kutscherhof, ab 18 Uhr.

Steinakirchen: Treffen des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde im Gasthaus zum grünen Baum.

Dienstag, 14. Jänner

Gaming: Tag der Bäuerin im Bildungszentrum Gaming, ab 9 Uhr.

Gresten: Gemütlicher Nachmittag des Seniorenbundes im Café Dötzl, ab 14 Uhr.

Mittwoch, 15. Jänner

Oberndorf: Bäuerinnenfrühstück im Landgasthaus Burmühle, 8 bis 12 Uhr.

Wieselburg-Land: Pfarreniorennachmittag mit Vortrag von Dr. Kammerstätter im Pfarrheim, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 16. Jänner

Scheibbs: Kartenspielen der Senioren im Gasthaus Schagerl, ab 14.30 Uhr.

Scheibbs: Präsentation „Klimabewusstes Scheibbs“ und Vortrag „Die Erde und ihr Klima im Wandel“ im Rathaus-Festsaal, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg-Land: Treffpunkt Tanz des Seniorenbundes im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 18 Uhr.

Freitag, 17. Jänner

Gresten: Konzert „Ludwig Hirsch – Dunkelgrraue Lieder mit Alois Senger und Peter Benovic im Gasthaus Kummer, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Tag der offenen Tür in der Polytechnischen Schule, 8 bis 15 Uhr.

Scheibbs: Vortrag der Naturkundlichen Gesellschaft Mostivertel im Rathaus-Festsaal, ab 19 Uhr.

Wieselburg: 5 Jahre öffentliche Bücherei in der Scheibbserstraße.

Samstag, 18. Jänner

Göstling: Apres Ski-Party der Landjugend in der Hoizhitt‘n-Bar, ab 18 Uhr.

Gresten: Sportlerball mit „Supersound“ in der Kulturschmiede, ab 21 Uhr.

Scheibbs: Familienfilm „Wunder“ im kultur.portal, ab 17 Uhr.

Scheibbs: 15 Jahresfeier im KAMÜ mit „Lorence & The Machine“ und „Der Dynamische Duo“, ab 19 Uhr.

Sonntag, 19. Jänner

Lackenhof: NÖ Familienskitag am Ötscher, ab 9 Uhr.

Puchenstuben: AKNÖ-Familien-Winter-Sporttag bei den Turmkogelliften, ab 9 Uhr.

Purgstall: Fahrt der Senioren ins Stadttheater Baden zur Aufführung der Operette „Fatinitza“. Abfahrt um 10.30 Uhr.

Wieselburg: Wanderung der Naturfreunde auf den Tirolerkogel, ab 10 Uhr.Info: ( 0650/5554297.

Dienstag, 21. Jänner

Purgstall: Tag der Bäuerin im Gasthaus Prinz, ab 9 Uhr.

Scheibbs: Bildungsberatung in der Bezirkshauptmannschaft, 14 bis 19 Uhr. Anmeldung unter 0676/88044390.

Wolfpassing: Seniorenfasching im Gasthaus Weginger, ab 14 Uhr.

Mittwoch, 22. Jänner

Oberndorf: Eltern-Kind-Treffen im Pfarrheim, ab 9 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Donnerstag, 23. Jänner

Scheibbs: Storchenparty in der Geburtenstation des Landesklinikums, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Äthiopien – Höhen und Tiefen Afrikas“ mit Harald Schaffer im kultur.portal, ab 19 Uhr.

Wieselburg-Land: Treffpunkt Tanz des Seniorenbundes im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 18 Uhr.

Freitag, 24. Jänner

Steinakirchen: A-capella Kabarett mit den Vierkantlern „OHRakel“ im Kultursaal, ab 20 Uhr.

Steinakirchen: Wanderung der Gesunden Gemeinde Steinakirchen „durch den Tannenwald in Feichsen“.

Samstag, 25. Jänner

Gaming: Rot-Kreuz-Ball mit Supersound im Haus der Begnung, ab 20.30 Uhr.

Lackenhof: Langlauf-Schnuppertage im Langlaufzentrum auf der Ötscherwiese.

Scheibbs: Schneeschuhwanderung des ÖTK in Lunz. Trefpfunkt um 9 Uhr beim Allwetterbad Wanne Scheibbs.

Steinakirchen: Konzert mit „Folksmilch“ im Musium, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Pfarrkränzchen in der Wieselburger-Halle, ab 20 Uhr.

Sonntag, 26. Jänner

Gresten: Blutspendeaktion in der Neuen Mittelschule, 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr.

Steinakirchen: Blutspendeaktion in der Volksschule, 8.30 bis 14.30 Uhr.

Dienstag, 28. Jänner

Gresten: Ausscheidung für das Seniorenbund-Bezirksschnapsen in der Pizzeria Napoli, ab 14 Uhr.

Mittwoch, 29. Jänner

Purgstall: Programmstart „Schlank mit der Österreichischen Gesundheitskasse“ im Rathaus. Anmeldung: ( 05/0766-121954.

Donnerstag, 30. Jänner

Oberndorf: Vortrag „Adam und Eva ganz privat“ im Pfarrheim, ab 19.30 Uhr.

Purgstall: Seniorenwanderung am Panoramahöhenweg, nach dem Besuch bei den Käsewölfen. Abfahrt um 13 Uhr bei der Volksbank.

Scheibbs: Benefizkonzert Come together im kultur.portal, ab 19 Uhr.

Steinakirchen: Seniorenball im Festsaal, ab 14 Uhr.

Steinakirchen: Winterwanderung des Alpenvereines mit Fredi. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof Steinakirchen.

Steinakirchen: Vortrag „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ im Pfarrzentrum.

Wieselburg-Land: Treffpunkt Tanz des Seniorenbundes im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 18 Uhr.

Wieselburg: „Musikalisches Konfetti“ in der Musikschule, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg-Land: Offenes Singen des Bildungs- und Heimatwerkes im Gasthaus Plank in Bodensdorf.

Samstag, 1. Februar

Scheibbs: Rathausball im Rathaus Scheibbs mit „Primavera“, ab 20 Uhr.