„Gesunde Gemeinde Scheibbs“: Zuerst geht es nach Phantasien

Der Start erfolgte bereits Ende Jänner mit einem Vortrag von Stefan Radl über „Gesundheit und mehr Wohlbefinden durch saubere Raumluft“ (die NÖN berichtete). Weiter geht es bereits diesen Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr im kultur.portal. Peter Löwenstein zeigt wieder eine Multimediaschau. Dieses Mal über „Eine Reise nach Phantasien“. Der Referent präsentiert einen „bunten Strauß“ fantastischer architektonischer Werke aus verschiedenen Epochen und Erdteilen (KTM Motohall in Mattighofen, das Guggenheim Museum in Bilbao), bedeutender Künstler wie Claude Monet oder Frida Kahlo und nicht alltägliche wunderschöne Gärten von André Heller, der Jardin Majorelle, Botanische Garten von München und Bilder von der Tullner Blumenschau.

Am Freitag, 14. April, lädt Arbeitskreisleiterin und Kräuterexpertin „Walderbse“ Marlene Maschek ab 18 Uhr wieder zu einem Kräuterworkshop in die Polyküche. Die Teilnehmer lernen eine Vielzahl an Frühlingskräutern kennen, die das Immunsystem stärken und die Organe reinigen. Gemeinsam werden kulinarische Kräuterköstlichkeiten und selbst gemachte Kräuterprodukte, die mit nach Hause genommen werden dürfen, hergestellt.

Paul Kupelwieser hält am Freitag, 21. April, um 19 Uhr einen Vortrag über „Die Insel Brioni - vom Malariasumpf zum mondänen Kurort“ im Festsaal des Rathauses. 1893 kaufte der österreichische Industrielle Paul Kupelwieser die Insel und machte diese bewohnbar.

Ebenfalls noch im Frühjahr am Programm: ein Vortrag von Frauenärztin Maria Hengstberger „Wie das Leben gelingt – ganzheitlich gesund und glücklich“ am 30. Mai sowie eine Kräuterwanderung mit Yoga-Impulsen am 3. Juni mit Birgit Wurzer und Marlene Maschek.

Infos: www.scheibbs.gv.at

