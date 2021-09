Die Werbung war angelaufen und schon kurze Zeit später hieß es: ausverkauft. So erging es den KuraTanten bei der Veranstaltung „Herbert Pixner Projekt“ am kommenden Samstag und dem Musikverein Reinsberg mit den „Reinsberger Nächten“, bei denen am Samstag, 11. September, die Bands „Brassaranka“ und „Fäaschtbänkler“ aufspielen werden.

„Leider aber auch Gott sei Dank sind wir ausverkauft. Natürlich haben wir uns auch gefreut, da wir die Reinsberger Nächte erstmalig in diesem großen Rahmen veranstalten“, erzählt Kapellmeister Andreas Prüller. Karten gibt es dafür noch für die Veranstaltungen davor und danach.

Am Freitag, 10. September, sorgen Albert Wieder, Thomas Gansch und Leonhard Paul mit „Ménage à trois“ für musikalische Höhepunkte. Die „Reinsberger Nächte“ enden am Sonntag, 12. September, mit der Trachtenkapelle Ziersdorf sowie 3er Blech aus Lackenhof. Infos: www.kulturdorf.reinsberg.at