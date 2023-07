Das ist am Wochenende los im Bezirk

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli, Parkplatz Haus der Wildnis. Anlässlich 70 Jahre Musikverein Lunz und 120 Jahre Musikkapelle Lunz findet am Samstag und Sonntag das Bezirksmusikfest statt. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr. Es folgen Musik im Festzelt mit dem Musikverein Kirnberg, Musikverein Lackenhof und Marktmusikkapelle Windhaag bei Freistadt (13.30 Uhr), Festakt (14.30 Uhr), Marschmusikbewertung (15 Uhr) und die Musikgruppen Eine kleine Dorfmusik (17 Uhr), Southbrass (20 Uhr) und Mostviertel Power (23 Uhr). Am Sonntag geht es mit Festgottesdienst (9 Uhr), Frühschoppen mit den Gastkapellen (10 Uhr) und Unterhaltung bis zum Abend mit Vlado Kumpan (13 Uhr) und Schnopsidee (16 Uhr) weiter.

Volkstanzfest in Purgstall

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juli, in Zehnbach beim Hause Teufl (Erb 7), Purgstall. Landjugend und Volkstanzgruppe laden am Wochenende zum Volkstanzfest ein. Am Samstag sorgen ab 20.30 Uhr die Party Krainern und Beat Broo'sl für Stimmung. Am Sonntag gibt es einen Gottesdienst (10 Uhr), Frühschoppen mit Mach7, Schuhplattler- und Volkstanzaufführungen sowie Unterhaltung mit Oberkrainer Power.

Fest des Feuerwehrzugs Hochreith in Göstling

Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, Haus Schober, Göstling. Der Feuerwehrzug Hochreith lädt am Sonntag zum Fest beim Haus Schober. Für Unterhaltung sorgt die Musikgruppe „Hin&z'Ruck“. Für junge Gäste gibt es ein Kinderprogramm.

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 7. Juli

Wieselburg-Land Kulturfreitag beim Ballonwirt Aigner mit Livemusik von Paul Meierhof, 20 Uhr. Nur bei Schönwetter.

Samstag, 8. Juli

Göstling Almsingen auf Siebenhütten, 11 Uhr.

Scheibbs Boogie im Stadtcafé sciBBes, 20 Uhr.