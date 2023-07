Das ist am Wochenende los im Bezirk

Scheunenfest am Wasserrad in Zarnsdorf

Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Juli, Zarnsdorf, beim Wasserrad: Die Freiwillige Feuerwehr Zarnsdorf lädt von Freitag bis Sonntag zum Scheunenfest ein. Am Freitag spielen die Musik Ötscherland Buam auf. Alpenfeuer unterhalten am Samstag. Am Sonntag feiert die Musikgruppe beim Feuerwehrfest auch ihr 20 Jahr-Jubiläum.

Feuerwehrfest in Brettl

Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juli, Feuerwehrhaus Brettl in Gaming: Am Samstag und Sonntag lädt die Feuerwehr Brettl zum Fest. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr mit einem Nassübungsbewerb. Tanz und Unterhaltung mit den Pagger Buam gibt es ab 19 Uhr. Das Programm am Sonntag beginnt mit einer heiligen Messe (9.30 Uhr), danach Frühschoppen mit dem Musikverein Gaming und Festausklang mit dem Trio Vino (14 Uhr).

Auftakt für die „wellenklaenge“ in Lunz

14. bis 29. Juli, Seebühne, Lunz am See: Die wellenklaenge stehen heuer unter dem Motto „Wut & Wandel“. Auftakt ist am Freitag um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert „Make it count“. Am Samstag gibt es um 19.30 Uhr ein Abendkonzert „When we leave“ mit dem Mathias Eick Quintett. Eine Matinée mit Anatolian Kurdish, Roots Revival Ensemble feat. Sakina Teyna steht am Sonntag um 11 Uhr am Programm.

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 14. Juli

Scheibbs 15 Jahre Proberaum. Aktionstage mit Ausstellungen, Literatur, Kino, Workshops, Bands und DJs.

Scheibbs Simon & Garfunkel Revival Band am Rathausplatz, 20 Uhr.

Steinakirchen „Niki – Never give up“: Kinosommer im Salettl zum grünen Baum, 21 Uhr.

Samstag, 15. Juli

Göstling „D'Musi spüt im Park“, Konzert mit dem Musikverein Göstling, Drachenkapelle, Ü25 und den Jagdhornbläsern bei der Parkhütte, 15 Uhr.

Lackenhof Lackenhofer Familienfest im Weitental, 10 bis 16 Uhr.

Oberndorf Mini-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr beim Feuerwehrhaus, 17 Uhr.

Randegg Kameradenstadl mit Oldtimertreffen im Hause Gruber, 10 Uhr.

Sonntag, 16. Juli

Randegg Kameradenstadl mit Frühschoppen im Hause Gruber, 11 Uhr.

Wieselburg AK Young/ÖGJ Bädertour im Freibad, 9.30 Uhr.