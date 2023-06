Top-Events im Bezirk Scheibbs am Wochenende

Landwirtschaft, Forst und Barbecue in Wieselburg

1. bis 4. Juni, 9 bis 17 Uhr, Messegelände Wieselburg: Seit Donnerstag und noch bis Sonntag findet die Messe für Land- und Forstwirtschaft (ehemals Wieselburger Messe) in Wieselburg statt. Neben Fachinformation, Shows, Wettbewerben und Unterhaltung gibt es parallel dazu für Hobby- und Profiköchinnen und -köche auch einen Grill & BBQ-Fachbereich.

Fest der Wildnis in Lunz am See

Samstag, 3. Juni, 10 bis 17 Uhr, Haus der Wildnis: Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal und die Bundesforste laden zum Fest der Wildnis ein. Das Programm ist vielfältig und für jedes Alter geeignet.

Feuerwehrfest in Hub-Lehen

2. bis 4. Juni, Feuerwehrhaus Hub-Lehen (Oberndorf): Die Freiwillige Feuerwehr Hub-Lehen ist eine von mehreren Feuerwehren, die am Wochenende ihr Drei-Tages-Fest veranstalten. Auftakt ist am Freitag mit dem Kabarett „Best of Kammerhofer“ (Ausverkauft). Ab 21 Uhr startet der offene Zeltfestbetrieb mit DJ Rainbow für alle Gäste. Am Samstag gibt es Unterhaltung mit Mostviertel Power. Der Zeltbetrieb startet am Freitag und Samstag bereits um 17 Uhr, am Sonntag nach der Zeltmesse um 9 Uhr.

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 2. Juni

Gresten-Land Wiesergrabler Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Gresten-Land, 21 Uhr. Musik: Die Donauprinzen.

Purgstall „Jetzt amal Barock“, Konzert mit Colibris bei der langen Nacht der Kirchen in der Pfarrkirche, 20 Uhr.

Purgstall Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus, 19.30 Uhr. Musik: Die Ötscherbären.

Wieselburg-Land Kulturfreitag beim Ballonwirt Aigner mit Livemusik, 20 Uhr.

Samstag, 3. Juni

Gresten-Land Wiesergrabler Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Gresten-Land, 21 Uhr. Musik: Die Wiestaler.

Purgstall Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus, 11.30 Uhr. Musik ab 20.30 Uhr: Party Krainer.

Sonntag, 4. Juni

Gresten-Land Wiesergrabler Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Gresten-Land mit heiliger Messe, Segnung des Waldbrandfahrzeugs und Frühschoppen, 10 Uhr.

Purgstall Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus mit Feldmesse und Frühschoppen, 10 Uhr.

Randegg Bezirksmostkost der Bezirkslandjugend Gaming und Sensenmähwettbewerb im Meierhof Perwarth, 11 Uhr. Musik: Bründler Sauhauf'n und ¾ Musikanten.