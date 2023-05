Top-Events im Bezirk Scheibbs zu Pfingsten

Benefizkonzert in Reinsberg

Sonntag, 28. Mai, 19 Uhr, Reinsberg, Musium: Die Pfarre Reinsberg veranstaltet am Pfingstsonntag im Musium das Benefizkonzert „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ mit den Chören „inwendig woarm“, „Dreimäderlhaus“, „Harmoni/:a\rtists“ und „Rundumzianabergmusi“.

Ruinenfest in Perwarth

26. bis 28. Mai, Randegg, Ruine Perwarth: Die Freiwillige Feuerwehr Perwarth lädt zum Ruinenfest. Am Freitag unterhalten die Edlseer. Disco mit Rene Rodrigezz und DJ Zeus steht am Samstag am Programm und am Sonntag spielen nach der Zeltmesse die Musikkapelle Randegg und die „3 Verschärften“ auf.

Pfingstfest in Neustift

27. bis 28. Mai, Scheibbs, Feuerwehrhaus Neustift: Die Freiwillige Feuerwehr Neustift lädt am Samstag und Pfingstsonntag zum Fest. Auftakt ist am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich. Nach dem Dämmerschoppen legt DJ Spike auf. Einen Frühschoppen am Sonntag mit der Scheibbser Tanzlmusi gibt es ab 10 Uhr.

Freitag, 26. Mai

Göstling: Pfingstfest mit Vergnügungspark auf der Festwiese. Bieranstich um 20.30 Uhr. Ab 21 Uhr Livemusik mit den „Pagger Buam“.

Scheibbs: „In 80 Minuten um die Welt“, Konzert mit dem Duo Sitz im kultur.portal, 19.30 Uhr.

Scheibbs: Karaoke-Night im Stadtcafé sciBBess, 20 Uhr.

Wieselburg: Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 16 Uhr.

Samstag, 27. Mai

Göstling: Pfingstfest mit Vergnügungspark auf der Festwiese. Livemusik mit „Steiraseitn“ ab 21 Uhr.

Wieselburg: Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 16 Uhr.

Sonntag, 28. Mai

Göstling: Pfingstfest mit Vergnügungspark auf der Festwiese. Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Göstling und Conferencier Wutzl Poid. Ab 21 Uhr Livemusik mit „X-Dream“.

Gresten: Frühschoppen des Lederhosenclubs Gresten mit den „Holzkogl-Buam“ in Pös Gastgarten, 9.30 Uhr.

Lunz am See: Pfingstkonzert des Musikvereins im Lunzer Saal, 19 Uhr.

Wieselburg: Circus Belly am Zwiesel-Platz, Vorstellung um 11 Uhr.

Montag, 29. Mai

Kleines Erlauftal: Tag der Pedalritter in Steinakirchen, Wang, Randegg, Reinsberg, Gresten-Land, Gresten und Wolfpassing. Start um 9 Uhr in allen Gemeinden. Abschlussfest in Wolfpassing um 14 Uhr.

Purgstall: Bezirkssportfest der Landjugend am Sportplatz, 12 Uhr.

