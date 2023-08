Dreitägige Radausfahrt des RC-27 Mosser Randegg

Gertrud Gujon und Günther Feldhofer organisierten die diesjährige dreitägige Radausfahrt des RC-27 Mossser Randegg, die die Vereinsmitglieder mit Obmann Hermann Tod und seiner Marianne, Johanna und Josef Wieser, Monika Zulehner und Marianne Loibl heuer in den Raum Bad Leonfelden und Lipno-Stausee führte. Am Tag eins startete die achtköpfige Gruppe von ihrem Quartier im Landgasthof Seyrlberg in Reichenau im Mühlviertel zur „Steinbloß Runde“. Dabei ging es über Radlberg, Kirchberg und Ottenschlag nach Schenkenfelden. Tag zwei stand eine Runde in Tschechien am Programm, wo man unter anderem an der Ruine Wittinghausen und Oberplan (Geburtsort von Adalbert Stifter) vorbeikam und durch das Naturschutzgebiet Sumava zum Lipno-Stausee fuhr. An den beiden Tagen legte die Gruppe insgesamt 70 Kilometer mit über 1.030 Höhenmetern zurück. Den Schlusspunkt bildete eine 60-Kilometer-Donau-Radweg-Runde von Wallsee, Mauthausen und über das Donaukraftwerk Traun Pucking zurück nach Wallsee.