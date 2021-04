Verfolgungsjagd mit 14-jährigen Autolenker .

Zu einer richtigen Vefolgungsjagd artete ein Polizeieinsatz am Dienstag kurz nach 21 Uhr in Reinsberg aus. Mit bis zu 140 km/h brauste der Lenker, der sich der Anhaltung entziehen wollte, über die Landstraßen. Ein Ausritt in die Wiese stoppte ihn schließlich. Als die Polizei den Wagen anhielt, trauten sie ihren Augen nicht: Der Lenker war erst 14 Jahre alt.