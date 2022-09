Bezirksgericht Scheibbs: Ein Tag, zwei Freisprüche

Werbung 24. - 25. September Anzeige Pielachtaler Dirndlkirtag lädt ein

Wegen eines Eigentumsdelikts stand am vergangenen Donnerstag ein rumänischer Staatsbürger als Angeklagter vor dem Bezirksgericht. Er war als einer von zwei 24-Stunden-Betreuern in einem Purgstaller Haushalt beschäftigt gewesen. Der Kunde sei jedoch mit ihm nicht zufrieden gewesen und habe ihn gebeten, abzureisen. Doch auch der Kollege – ebenfalls rumänischer Staatsbürger – hatte einen Verdacht, über den er den Sohn des Kunden informierte und den vor Gericht als Zeuge nochmals wiedergab. „Mein Kollege hat mir mehrmals Schmuckstücke gezeigt, die er in einer Abstellkammer gefunden haben wollte. Er hat gesagt, es sind Diamanten und wollte mir zeigen, wie man mit einem sogar Glas schneiden kann.“ Der Sohn ließ das Gepäck des Angeklagten vor dessen Abreise untersuchen, zutage kamen aber nur ein Feuerzeug und etwas Modeschmuck. „Die Dinge könnten von meiner verstorbenen Mutter stammen, sicher bin ich mir aber nicht“, sagte der Sohn im Zeugenstand. Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld: „Das sind meine eigenen Sachen, Glücksbringer von meiner Lebensgefährtin.“ Der Richter spricht den Rumänen wegen Mangel an Beweisen frei.

Mit einem Freispruch endete auch die zweite Verhandlung am selben Tag: Verletzungen am Hals sollte ein Ehemann seiner Frau zugefügt haben, als er sie im Lauf eines Streits in den „Schwitzkasten“ nahm. Der Richter las den Polizeibericht vor, der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Die beiden Zeugen, Ehefrau und Sohn, machen von ihrem Recht Gebrauch, als Angehörige nicht gegen den Angeklagten aussagen zu müssen. Eine einstweilige Verfügung wurde bereits wieder aufgehoben, die Scheidung läuft. Da kein Hinweis auf eine absichtlich zugefügte Körperverletzung vorliegt und es keine anderen Zeugen gibt, spricht der Richter den Angeklagten frei.

