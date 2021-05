Umfahrung Wieselburg: Ab 10. Juni fahren die Autos .

Nach 60 Monaten Bauzeit ist es nunmehr so weit, dass die Verkehrsfreigabe der Umfahrung Wieselburg am 10. Juni erfolgen kann. „Mit der Eröffnung der Umfahrung Wieselburg in rund einem Monat entlasten wir die Ortszentren und stärken gleichzeitig die wirtschaftliche Kraft des Erlauftales durch eine verbesserte Anbindung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko streicht die Historie des Projekts hervor: „Anfang Juni endet somit die aktuell größte Baustelle im NÖ Landesstraßennetz."