Fahrzeug ritt auf B25 in Mitterau bei Gaming aus: Drei Verletzte

"Die Feuerwehr, zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Notarzthubschrauber, die Polizei sowie First Responder und ein in Gaming ansässiger Oberarzt eilten zur Unfallstelle", wie die Plattform "Doku-NÖ" in einer Aussendung berichtete.

Die Rettung transportierte alle Insassen des Kleinbusses nach der Erstversorgung mit Verletzungen ins Klinikum. Die Freiwillige Feuerwehr Gaming barg dann nach polizeilicher Freigabe das Fahrzeug und reinigte die Unfallstelle; der Notarzthubschrauber konnte frühzeitig storniert werden.

Die B25 war für die Dauer des Einsatzes nur einspurig im Bereich der Einsatzstelle befahrbar.

