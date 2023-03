Texingtal: Frontalcrash fordert zwei Verletzte

Eine 36-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Scheibbs wollte am Donnerstag von einem Geüterweg auf die L 89 in Fahrtrichtung St. Georgen an der Leys abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 62-jährigen Ybbserin die in Fahrtrichtung Texing unterwegs war. Die beiden Autolenkerinnen wurden beim Crash leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Scheibbs eingeliefert, wo sie in der Folge ambulant behandelt und wieder entlassen wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte im Zuge der Aufräumarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Die alarmierte FF St. Georgen/Leys führte die Absicherung der Unfallstelle und die Fahrzeugbergung nach polizeilicher Freigabe durch.

