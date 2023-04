Umfahrungskreisverkehr erneut gerammt!

Im Juni 2021 gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Umfahrung Wieselburg frei. Am Anfang und Ende dieser befinden sich zwei große Kreisverkehre. Am Mittwochnachmittag war der Kreisverkehr Süd - jener in Mühling - erneut Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls. Mittlerweile bereits der fünfte schwere Unfall in einem der beiden Kreisverkehre in diesen 22 Monaten - der zweite beim Kreisverkehr in Mühling.

Ein von der Umfahrung kommender Autolenker dürfte trotz 70er-Beschränkung zu schnell in den Kreisverkehr eingefahren sein und hat die Metallskulptur gerammt. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt und wurden nach Erstbehandlung durch das Rote Kreuz Scheibbs sowie das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 15 in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Die alarmierte Feuerwehr Wieselburg führte die Pkw-Bergung und die Aufräumarbeiten durch. Die Polizei regelte während der Aufräumarbeiten die Kreisverkehr-Umleitung vor Ort.

