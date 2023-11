Wechling: Auto landete im Straßengraben - drei Verletzte

Ein 18-jährige Mädchen aus dem Bezirk Melk lenkte am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr ihr Auto auf der Landesstraße 6148 aus Richtung Wechling kommend in Richtung Francisco Josephinum. Im Gemeindegebiet biet von Wieselburg-Land kam sie in einer Rechtskurve bei Straßenkilometer 2,0 aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stieß gegen ein Verkehrszeichen.

Dabei erlitt ein 15-jähriger Mitfahrer aus dem Bezirk Leibnitz Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das UKH Linz geflogen. Die 18-Jährige sowie ein 16-jähriger Mitfahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes in das Landesklinikum Scheibbs gebracht. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 15 Jahren blieben unverletzt.



Die L 6148 Uhr war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.