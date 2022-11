Hofübergabe bei der Messe

Werbung

Eigentlich hatte sich Uwe Scheutz schon bei der Wieselburger Messe im Mai offiziell als Messepräsident verabschiedet. Denn nach neun Jahren wollte er als Vorstandsvorsitzender des Verkehrsvereins Wieselburg und damit Messepräsident seinen Hut nehmen. Doch dann verzögerte sich die Mitgliederversammlung, sodass Scheutz noch ein halbes Jahr im Präsidentenamt verblieb.

In der Vorwoche war es nun so weit. Bei der Mitgliederversammlung des Verkehrsvereins ging die offizielle „Hofübergabe“ über die Bühne. „Es war insgesamt eine sehr schöne Zeit, in der wir viel erreicht haben – vom Hotel über die neue Messehalle bis hin zu neuen Formaten und neuen Strukturen im Verkehrsverein. Das alles dank einer sehr guten Zusammenarbeit mit Messe-Geschäftsführer Werner Roher und der Stadtgemeinde Wieselburg und des Einsatzes und Engagements der vielen Mitglieder der Arbeitsgruppen“, zog Scheutz Bilanz über seine neuneinhalb Jahre als Messepräsident, die am 22. Mai 2013 begonnen hatte und jetzt mit 15. November endete.

„Es war viel Detail- und Knochenarbeit in diesen neun Jahren zu erledigen. Aber dank deines analytischen Blickes für das Wesentliche, des immer wieder In-Frage-Stellens von Strukturen und ausgetretenen Pfaden und deines diplomatischen Umgangs mit Personen im Umfeld der Messe hat sich diese bestens weiterentwickelt“, lobte Hubert Seiringer in der Laudatio „seinen Präsidenten“, der ihn bei den rund 50 Messeeröffnungen auch immer mit seiner unkonventionellen und pointierten Herangehensweise bei den Eröffnungsreden beeindruckte.

Uwe Scheutz scheidet ebenso aus dem Vorstand aus wie Braumeister Christian Huber, bisher zweiter Stellvertreter. Statt den beiden sind jetzt Bürgermeister Josef Leitner und Harald Dammerer neu im zehnköpfigen Vorstand, der von den 42 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern mit großer Mehrheit gewählt wurde.

Einen „Messe-Päsidenten“ gibt es ab sofort nicht mehr

Neuer Vorstands-Vorsitzender ist Franz Rafetzeder aus Wieselburg-Land. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für das Vertrauen. Die hatten ihn in der konstituierenden Sitzung einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. „Uwe Scheutz ist aber der letzte Messepräsident gewesen. Einen Präsidenten gibt es ab sofort nicht mehr. Der neue Vorstand wird noch viel mehr als Team agieren, wobei jeder von uns seine Spezialgebiete haben wird. Bei den Messeeröffnungen wird künftig Werner Roher den Eröffnungspart der Messe übernehmen“, verkündete Rafetzeder, der mit Josef Leitner auch einen neuen zweiten Stellvertreter bekam. Hubert Seirigner bleibt erster Stellvertreter.

Weiters gehören dem Vorstand Matthias Leichtfried (Finanzreferent), Gudrun Vösenhuber (Schriftführerin), Jürgen Antonitsch, Rainer Graf, Klaus Lercher, Florian Pfeiffer und Harald Dammerer an. Rechnungsprüfer sind Hannes Scheuchelbauer, Patrick Hofschweiger und Hans Teufl. „Das Beste, was es in und um Wieselburg gibt“, sagte der scheidende Präsident Uwe Scheutz zum neuen Vorstandsteam.

