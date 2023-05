Die Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler konnten in einer großflächigen multimedialen Bilderschau bestaunt werden und verbanden sich auf diese Weise mit den Darbietungen der Musikschülerinnen und -schüler im anschließenden Konzert. Die Bedeutung und Wichtigkeit des bildnerischen und musischen Schaffens in unserer heutigen Gesellschaft konnte so an diesem Abend einem begeisterten Publikum vermittelt werden.

Foto: Eva-Maria Rameder

Foto: Eva-Maria Rameder

Foto: Eva-Maria Rameder

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.