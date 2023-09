Josephinum-Lehrer bringen neues Lehrbuch auf den Markt

Die beiden Fachlehrkräfte für Betriebswirtschaft und Rechnungswesen am Francisco Josephinum Roman Eibensteiner und Gabriele Hofmarcher veröffentlichten zum Schuljahresbeginn ein Lehrbuch. Mit dem Buch „Ertrag einfahren“ lernen Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten spezielles Rechnungswesen für land- und forstwirtschaftliche Unternehmen. Die Inhalte erstrecken sich von der Einheitswertermittlung über die richtige Behandlung von Nebentätigkeiten bis zur Bilanzierung in landwirtschaftlichen Unternehmen. Die vielfältigen Inhalte sind mit einer umfangreichen Aufgabensammlung versehen. Das Buch ist für den österreichweiten Einsatz geschrieben.

Roland Weber, Absolvent des Francisco Josephinum, Steuerberater und Zweigstellenleiter der LBG Horn, hat als Fachlektor zum Gelingen des Buches beigetragen.

Mit dem Lehrbuch „Ertrag einfahren“ ist nach Meinung der Autoren ein Standardlehrbuch am Markt, das es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Die Autoren sind überzeugt, dass die angesprochenen Zielgruppen durch die Verwendung des Buches großen Nutzen ziehen werden. Das Autorenteam hat viel Zeit, Leidenschaft und Erfahrung in dieses Lehrbuch gesteckt.