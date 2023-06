Wieselburger Tierärzte führen erfolgreich Gemeinschaftspraxis

Denn mit Vera Prucha hat die Tierarztpraxis Wieselburg eine Ophthalmologin, die sich auf Augenheilkunde bei Tieren spezialisiert hat und dabei eine der ganz wenigen Tierärzte Österreichs ist, die in dieser Fachsparte praktiziert. „Ich war bei meinem Praktikum in einer Pferdeklinik und da wuchs in mir die Idee, mich auf die Augenheilkunde für Tiere zu spezialisieren. So operiere ich zum Beispiel Kleintiere in unserer Praxis und bei Pferden mache ich diese Operation, wenn die Tiere stehen, ganz ohne Vollnarkose. Es freut mich auch, dass viele andere Kollegen ihre Tierpatienten wegen deren Augenproblemen zu mir schicken“, erzählt die engagierte Tierärztin.

Natürlich sind ihre beiden Kollegen sehr froh, mit Vera eine Spezialistin für Augenheilkunde in ihren Reihen zu haben, die aber auch mit ihnen zusammen alle anderen tierärztlichen Bedürfnisse abdeckt.