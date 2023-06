Wieselburger Volksfest: Nik P. und Lemo heizen dem Publikum ein

„Wir haben das Konzept des Vorjahres noch etwas verfeinert, da und dort Adaptierungen vorgenommen und heuer auch echte Top-Acts wie Nik P. oder Lemo engagiert. Auf das Publikum wartet daher vier Nächte und vier Tage lang Vergnügen für Groß und Klein - und das alles zu wirklich leistbaren Preisen, vor allem angesichts dieser Fülle an Programm“, rührt Messe-Geschäftsführer Werner Roher die Werbetrommel für das Wieselburger Volksfest, das am kommenden Mittwoch (28. Juni) traditionellerweise mit dem offiziellen Bieranstich um 20 Uhr in Ludwigs Festzelt startet und bis Sonntag, 2. Juni, andauert.

Verändert gegenüber dem Vorjahr ist etwa die vergrößerte Kids & Family Fun-Area am Volksfestplatz 2 (vor dem Hotel). „Es sind dort gegenüber dem Vorjahr etliche Fahrgeschäfte hinzugekommen. Zudem gibt es auch wieder die Kids-Bühne, wo Zauber- und Zirkusshows, Kasperltheater und Okidoki für Spaß und Unterhaltung bei den Kleinen sorgen werden“, ist Werner Roher überzeugt und verweist sowohl auf Freitag, wo es von 14 bis 17 Uhr ermäßigte Preise bei allen Fahrgeschäften gibt, und auf den Familien-Sonntag, bei dem das Volksfest bei freiem Eintritt besucht werden kann.

Newcomer und Nationale Top-Acts auf der Festival-Bühne bei der Erlauf

Gedreht hat man auch die Festival-Bühne bei der Erlauf. Sie ist jetzt bereits vom Brückenübergang bestens sichtbar. Und dort werden heuer gleich mehrere Top-Acts das Publikum rocken. Den Start machen „The Ridin' Dudes“ am Mittwoch mit Rock'n'Roll- und Blues-Klassikern. Am Donnerstag gibt es zunächst Austropop und Rockmusik, ehe Edelmann auf der Festival-Bühne für Partystimmung sorgen wird. Am Freitag ist dann zunächst ab 18 Uhr Frauen-Power mit Hanna Kuntner und Natalie Holzner angesagt, ehe Nik P. & Band ab 21.30 Uhr ein eineinhalbstündiges Konzert in Wieselburg geben wird. Am Samstag sorgt dann AK Young ab 18 Uhr für ein weiteres Top-Programm auf der Festival Bühne. Von Dom über Christina Kosik bis hin zu Lemo (ab 22.30 Uhr) geben sich in Wieselburg die Musikerinnen und Musiker das Mikro in die Hand.

In Ludwigs Festzelt ist dagegen an allen Abenden für Zeltfeststimmung gesorgt. Von den Highlights, über die Voixxrocker Mybock und die Knight Rider Band bis hin zu „Die Partyhirschen“ ist an allen vier Abenden Party angesagt. Zum Abschluss gibt es dann noch am Sonntag den Frühschoppen mit der Brauereikapelle Wieselburg, ehe die Partykrainer am Sonntagnachmittag das Volksfest offiziell beenden.

„Dazu gibt es an allen Tagen auch wieder die Schmankerlbühne beim Winzer-Gelände, wo vor allem heimische Formationen und Gruppen auftreten werden - von die.tschechen über die Braumusikanten bis hin zu Sharona“, weiß Werner Roher. Für die Jungen hat Mado wieder die Party-Arena bei der Halle 2 organisiert, wo täglich DJs für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen werden. Ein besonderes Highlight gibt es heuer an jedem Abend (zeitlich immer angepasst an das Programm zwischen 22 und 24 Uhr) mit einer Feuershow einer der besten Feuerperformance-Gruppen Europas.

„Angesichts dieses Programmes ist der Tageseintrittspreis mit 12 Euro für Erwachsene oder die Dauerkarte sicher angemessen. Zudem haben wir heuer erstmals eine Ermäßigung für Online-Vorabregistrierungen und für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt überhaupt frei“, sagt Roher und hofft, dass damit die im Vorjahr immer wieder geäußerte Kritik bezüglich des Eintrittspreises verstummen wird.

Übrigens: Für die An- und Abreise zum Volksfest gibt es auch heuer wieder die Krügerl-Busse, die jeweils in den Abend- und Nachtstunden auf insgesamt acht Linien verkehren. Und wer überhaupt gleich mehrere Tage in Wieselburg verbringen will, dem stehen auch eine begrenzte Anzahl an Camping-Stellplätzen am Messegelände zur Verfügung.

Alle Infos: www.wieselburger-volksfest.at oder 07416/502-0.