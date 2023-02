Kultur von Jazz bis Literatur in Scheibbs

Über einen bis auf den letzten Platz ausverkauften Kabarettabend durfte sich das Vereinsteam von scheibbs.impuls.kultur am vergangenen Mittwochabend freuen. Für die Kabarettisten Bernhard Murg und Stefano Bernardin sei Scheibbs ein willkommener „Zwischenstopp“ auf ihrer Tour von München nach Wien gewesen, erzählt Hans Huber von scheibbs.impuls.kultur.

Der Kabarettabend wird nicht das einzige Highlight des Programms 2023 bleiben. Am 24. März gastiert die österreichische Autorin Vea Kaiser mit einer Lesung aus ihrem dritten Roman „Rückwärtswalzer“. Wie in früheren Jahren, kündigt Huber an, wird es heuer wieder einen Theaterfrühling geben. „Unter der Regie von Georg Niederer spielen wir mit einem Vier-Personen-Ensemble eine Komödie.“ Auf die Bühne kommt das Stück „Diva“ von Gerhard Liedl.

Das neue Programm bietet ein breit gefächertes Kultur-Angebot – mit einem Bilderbuchkino am 6. Mai auch für die Kleinen. Am 21. Mai steht eine Matinee mit einer Buchvorstellung der Scheibbser Schriftstellerin Ilse Nekut auf dem Programm. Am 16. Juli spielt die Big Band Oberndorf eine jazzige Sommermatinee.

Der Ausblick in den Herbst lässt ebenfalls Gutes erwarten: eine Neuauflage des Theaterherbsts – diesmal mit einem ernsten Stück – und einem Open Air Jazz-Wochenende.

