Junge Ärztin aus Gaming führt Familientradition fort

Ende September absolvierte die 25-jährige Marlene Holzgruber die letzte Prüfung des Medizinstudiums. Generell nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber die Tatsache, dass sie den Arztberuf bereits in der vierten Generation in ihrer Familie weiterführt.

Schon ihr Urgroßvater, Obermedizinalrat Josef Wald, war von 1945 bis zu seiner Pensionierung Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Mistelbach. Sein jüngster Sohn, Johannes Wald und Marlenes Großvater versorgte von 1974 bis 2007 als Gemeindearzt die Patienten in seiner Ordination in Oberndorf. Und auch ihre Tante, Julia Gassner, die jüngste Tochter von Johannes Wald, hat sich dem Arztberuf verschrieben und praktiziert im PVZ in Purgstall.

Bei so vielen medizinischen Vorbildern war es für Marlene Holzgruber schon sehr früh klar, was sie später einmal werden möchte. „Ich war oftmals bei meinem Opa in der Ordination und wusste eigentlich schon in der Volksschule, dass ich auch Ärztin werden möchte.“ Gesagt, getan, in der Mindestzeit absolvierte die eifrige Gamingerin ihr Studium und beginnt im November mit ihrer neunmonatigen Basisausbildung im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs. Die Wahl, welche Fachrichtung sie danach einschlagen will, steht ebenfalls schon fest: „Ich möchte gerne in die Fußstapfen meines Großvaters treten, der für mich ein großes Vorbild ist, und als Allgemeinmedizinerin tätig sein.“ Auch dass sie ihren Beruf am Land und nicht in der großen Stadt ausüben möchte, ist für die frischgebackene Ärztin sonnenklar. „Eine Gruppenpraxis am Land, das ist mein Ziel“, meint sie.

Ein Ziel, das Marlene Holzguber mit fundiertem Fachwissen und der Liebe zu den Menschen verfolgt, und das ihr mit dem Rückhalt ihrer Familie auch sicherlich gelingen wird.