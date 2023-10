Aus für Bankomat in Wang mit Jahresende

Es war im September 2013, als die Marktgemeinde Wang erstmals einen Bankomaten in ihrem Gemeindegebiet bekam. „Damals wurde die Volksbank in Steinakirchen neu gebaut. Der alte Bankomat war übrig, die Volksbank hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten und wir haben zugeschlagen“, erinnert sich Bürgermeister Franz Sonnleitner (ÖVP).

Doch nach fünf Jahren gab es den ersten Dämpfer. Die Volksbank hatte ihren Bankomaten im Juli 2018 abmontiert. Das alte Gerät hätte eine neue Software benötigt. Das war aber unrentabel. Die Gemeinde machte sich daraufhin auf die Suche nach einem neuen Partner und wurde in der Firma „Payment Services Austria GmbH“ fündig. Nach drei Monaten ohne Bankomaten ging im Oktober 2018 am alten Standort direkt an der Landesstraße wieder einer in Betrieb. 1.900 Behebungen pro Monat war die Vorgabe von PSA, dann wäre es für die Gemeinde ein Nullsummenspiel gewesen. „Das haben wir aber nie geschafft. Wir hatten und haben immer so zwischen 1.200 und 1.300 Behebungen pro Monat. Den Aufschlag musste die Gemeinde zahlen. Bisher waren dies so 3.600 bis 4.500 Euro pro Jahr“, erklärt Bürgermeister Sonnleitner.

Nun ist PSA aber mit neuen Konditionen gekommen. Künftig hätten die Kosten für die Gemeinde rund 15.000 Euro pro Jahr ausgemacht. Auch der Versuch, einen anderen Anbieter ins Boot zu holen, ergab ähnliche Kosten. „Das ist einfach zu viel. Einen Bankomat zu betreiben, ist nicht die Kernaufgabe einer Gemeinde. Auch wenn es uns für unsere Bevölkerung leid tut, aber da konnten wir nicht mehr zustimmen“, betont Sonnleitner. Der Gemeinderat hat der Kündigung des Bankomats mit Ende des Jahres durch die Firma PSA in seiner Donnerstag-Sitzung einstimmig zugestimmt. Damit läuft der Bankomat in Wang mit 31. Dezember 2023 aus. Danach wird er abmontiert.

Um Bargeld zu bekommen, muss die Wanger Bevölkerung nun zu den nächstgelegenen Bankomaten in Steinakirchen oder Randegg fahren. „Wir haben auch mit unserer Nah & Frisch-Kauffrau gesprochen. Sie hat zwar eine Bankomat-Kassa für Kartenzahlungen, aber dass man dort auch Abhebungen machen könnte, dafür ist ihr Geschäft einfach zu klein“, zeigt Sonnleitner Verständnis.