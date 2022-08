Melktal Classic: Erkundungsfahrt durchs Melktal

Werbung Kabarett Anzeige Kabarettist Christof Spörk am 1. September in Lunz/See erleben

Klassische, historische und sportive Fahrzeuge sind am Samstag, 27. August, wieder im Rahmen der vierten Melktal Classic unterwegs. Automobile, Motorräder und Traktoren starten um 10 Uhr auf eine Tour durch die Mitgliedsgemeinden der Region Melktal. Bereits um 8 Uhr beginnt das Eintreffen der Fahrzeuge im Schlosspark in St. Leonhard am Forst.

Ein erster Zwischenstopp ist von 10.45 bis 11.45 Uhr (Autos und Motorräder), beziehungsweise von 13 bis 14.15 Uhr (Traktoren) am Parkplatz des Gasthofes Hueber geplant.

Gemeindeempfang in Bründl und Oberndorf

Weiter geht es zum Gemeindeempfang nach Oberndorf auf die Gemeindewiese. Autos und Motorräder werden von 12.15 bis 13.30 Uhr, die Traktoren von 14.45 bis 15.30 Uhr erwartet. Nach einem weiteren Abstecher für Autos und Motorräder nach Zelking-Matzleinsdorf beginnt im St. Leonharder Schlosspark um 16.30 Uhr mit der Rückkunft der Fahrzeuge das Regionsfest samt gemütlichem Ausklang. Neben Melktaler Kulinarik erwartet die Besucherinnen und Besucher auch musikalische Unterhaltung. Mit dabei sind die „Bründler Blechhaufen“ und „die Standhaften“.

Voranmeldungen für teilnehmende Fahrzeuge nimmt die Marktgemeinde St. Leonhard entgegen.

www.region-melktal.at

