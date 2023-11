„3-Klang“ verführt am Freitag im Steinakirchner Kultursaal

Monika Müksch – Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Vortragende, bekannt als Stimme im ORF in verschiedenen Werbespots und in Universum – will mit dem Programm von „3-Klang“ einen ganz besonderen Abend bieten: Helga Perchts Beziehungs-Gedichte, in denen sie eigene Erfahrungen und Beobachtungen über Liebe und Beziehung verarbeitet, bilden das Gerüst des abwechslungsreichen Abends. Wunderbar untermalt Marie Petzold am Cello diese Sprachkompositionen und Monika Müksch bringt mit ihrer Stimme noch kreativ verschiedene Stile zum Klingen. Drei Damen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – vereint wollen sie an diesem Abend überraschen und verführen.

Freitag, 10. November, 20 Uhr, Kultursaal Steinakirchen. VVK: 15 Euro, AK: 18 Euro. Karten auf www.eventjet.at, Raiba, Volksbank und Trafik Teufel. Kartenhotline: Gemeinde Wolfpassing: 07488/71200; am Veranstaltungstag ab 14 Uhr unter 0677/61773900.