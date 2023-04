Wieselburger Kratzenbergrunde

Kurt Nemecek, Engelbert Fasching und Wolfgang Zimprich (von links) bei einem der Lagerfriedhöfe in Purgstall. Hier fanden viele Kriegskämpfer, die in den Gefangenenlagern Schauboden und Wieselburg im Ersten Weltkrieg ums Leben kamen, ihre letzte Ruhestätte. Jedes Jahr zu Allerheiligen wird an diesen Grabesplätzen eine würdige Gedenkfeier abgehalten.

Foto: Zimprich