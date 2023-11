Volksbank-Wandergruppe erlebte sakralen Dreiklang

Vorbei an Samenplantagen der Bundesforste gelangen die drei Wanderer nach Maria Steinbründl. Die Wallfahrtskapelle mit der heilenden Quelle mitten im Wald und dem Gasthof war das Etappenziel Nummer zwei.

Über idyllische Waldwege führte die Runde nach Holzern zum dritten Kirchenstopp, der gotischen Nikolauskirche, die im Volksmund auch Rosskircherl genannt wird. Katharina Schadenhofer öffnete für das Trio die Kirchentüre und erzählte Interessantes über die Entstehung und die Geschichte dieses einzigartigen Kirchanbaues mit dem markanten Steinhelm.

Einst kamen die Donau-Schiffer hier herauf, um nach der unfallfreien Durchfahrt der Engstellen im Strudengau und der „bösen Beuge“ ihren Dank auszudrücken. Auch für die Wallfahrer am Weg nach Maria Taferl war die Kirche einst eine wichtige Station. Die nächste Messe zu Ehren des Kirchenpatrons findet übrigens am 6. Dezember am frühen Abend statt.

Nach dem sakralen Dreiklang wartete beim Gasthaus Winkler in Kolm ein Kaiser Bier und eine Runde auf der Original-Lehmkegelbahn auf die drei Wanderer. Mit einem Menü-Essen beim Plaikawirt Nabegger ging eine schöne Wanderung kulinarisch zu Ende.