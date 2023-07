Nik P. begeisterte am Wieselburger Volksfest

Sie sei ein riesengroßer Nik P.-Fan und freue sich, die Stimmung anheizen zu dürfen, meinte Natalie Holzner, die am Freitagabend noch bei Nieselregen als One-Woman-Vorband auf der Festival-Bühne auftrat. Während bei der Powerfrau aus der Weststeiermark der Platz vor der Bühne noch schütter besucht war, wurde er beim Konzert von Nik P. fast zu klein. Und der mittlerweile 61-jährige Schlagerstar erfüllte die Erwartungen des Publikums auf allen Linien. Neue Songs wechselten sich mit seinen bekannten Hits ab. Von „Gloria“ über „Geboren, um dich zu lieben“ bis hin zu „Ein Stern“ fehlte nichts - und das Publikum sang lautstark mit.

Während sich Nik P. also über viele Besucher freuen durfte, sah es in Ludwigs Festzelt eher mager aus. Die Gruppe „Night Rider“ gab dennoch ihr Bestes und brachte durchaus Stimmung ins Zelt. Gut lief das Geschäft auch für die Fahrgeschäfte und auch die Party Arena platzte gegen Mitternacht aus allen Nähten.

Heute Samstag geht es ab 10 Uhr weiter. Arbeiterkammer und Gewerkschaft laden in Ludwigs Festzelt zum zweiten niederösterreichischen Gewerkschaftstreffen mit den Edlseern. Auf der Kids-Bühne ist heute „Okidoki“ unterwegs. Auf der Schmankerlbühne spielen die „Acoustics“ und „High 5“ und in Ludwigs Festzelt sorgen am Abend „Die Partyhirschen“ für Stimmung. Höhepunkt des heutigen Tages ist aber der Auftritt von Lemo um 22.30 Uhr auf der Festival-Bühne. Im Vorfeld heizen „Dom“ und Christina Kosik die Stimmung an. In der Party Arena stehen heute DJ Zeus und DJ Clemotone an den Mischpulten.

Alle Infos: www.wieselburger-volksfest.at