Erfolgreiche Beratung direkt vor der Haustüre

Seniorenangebote, betreutes Wohnen, mobile Pflege, Beihilfen, Förderungen und Pflegegeld: Sich alleine durch die verwirrende Informationslage rund um die Pflege- und Betreuungsarbeit zu kämpfen, kann sehr herausfordernd und überwältigend sein. Dessen ist sich auch das Team des Volkshilfe-Bezirksvereins Scheibbs rund um die Vorsitzende Maria Fuchs-Semmelweis bewusst.

Mit dem Ziel Barrieren abzubauen und die Informationsvermittlung rund um soziale Fragen so einfach wie möglich zu gestalten, machte sich in der Vorwoche deshalb der „Sozialinfo-Bus“ auf den Weg in insgesamt zehn Gemeinden, wo das hilfreiche Angebot großen Anklang fand.

Der Startschuss des Projekts fiel vergangenen Mittwoch in Scheibbs, wo ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Volkshilfe-Vereine drei Stunden lang als Ansprechpersonen zu unterschiedlichsten Themengebieten im Einsatz waren.

Mit zahlreichem Infomaterial im Gepäck, folgten vier Tage lang weitere Tourstopps in Steinakirchen, Reinsberg, Lunz, Gaming, Purgstall, Gresten, Wieselburg, Göstling und St. Anton. Mit viel Elan gaben die Sozialombutsleute der Volkshilfe auch hier ihr großes Wissen in Form von professioneller Beratung und konkreten Antworten weiter. Besonders Fragen rund um die Themen Pflege, Betreuung und Therapie zu Hause lagen den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bei der Tour des Sozialinfo-Busses sehr am Herzen. Auch viele wichtige Fragen hinsichtlich finanzieller Fördermöglichkeiten konnten durch die Expertise des Volkshilfe-Teams geklärt werden.

Mit wichtigen Informationen zu den Menschen, direkt in die Gemeinden zu kommen, war der Grundgedanke, welcher sich hinter dem Sozialinfo-Bus versteckt. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks nahmen dieses Angebot dankbar an.

Rund 60 ehrenamtliche und freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit im Scheibbser Bezirk tätig und kümmern sich um die Beratung und Informationsvermittlung im Pflege- und Betreuungsbereich.