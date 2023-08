Volkshilfe-Bus im Bezirk Scheibbs: „Wir wollen Barrieren abbauen!“

Von Kinderbetreuung über Seniorenangebote bis hin zu betreutem Wohnen und mobiler Pflege, rund 1.700 ehrenamtlich Beschäftigte der Volkshilfe Niederösterreich arbeiten täglich nach dem Leitgedanken, Menschen zu helfen.

Mit dem Sozialinfo-Bus ruft die Volkshilfe nun ein Projekt ins Leben, welches Menschen in zehn Gemeinden über das riesige Angebot der Pflege- und Betreuungsorganisation informieren soll. „Damit wollen wir Barrieren abbauen, sodass sich Menschen ganz ungezwungen die Informationen abholen können, die sie brauchen“, verdeutlicht Volkshilfe-Bezirksvorsitzende Maria Fuchs-Semmelweis die Idee hinter dem Pilotprojekt.

Entwickelt wurde die Info-Tour bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. „Wir wollten mit dem Bus eigentlich schon vor drei oder vier Jahren losfahren. Umso motivierter sind wir jetzt“, blickt Maria Fuchs-Semmelweis auf die bevorstehenden Stopps des Sozialinfo-Busses.

Mit zahlreichem Equipment und Infomaterial im Gepäck machen sich die Mitglieder der Volkshilfe ab 6. September auf den Weg in insgesamt zehn Gemeinden im Bezirk Scheibbs. „Mit unserem Bus direkt zu den Menschen zu kommen, soll auch eine Erleichterung für ältere Menschen sein, die nicht mehr so mobil sind“, betont Maria Fuchs-Semmelweis. Aus Erfahrung weiß die Bezirksvorsitzende, dass jene Menschen, die Informationen rund um Pflege und Betreuung am dringendsten brauchen, oftmals am schwersten dazu kommen. Grund dafür ist auch der „Förderdschungel“, wie Maria Fuchs-Semmelweis die Informationslage in Niederösterreich beschreibt: „Bei den ganzen Fragen um Förderungen und Beihilfen kennt sich niemand wirklich aus. Da wollen wir eine Hilfestellung leisten, indem wir den Menschen konkret unsere Angebote vorstellen und erklären.“

Besonders geschult für die Beantwortung von sozialen Fragen sind die Sozialombudsleute der Volkshilfe. Rund 300 Mitglieder der Volkshilfe sind in Niederösterreich als Ansprechpersonen im Einsatz, um Menschen zu helfen an Informationen über Beihilfen, Förderungen und Pflegegelder zu kommen. „Sozialombudsleute beraten Menschen in allen Belangen und können auch Auskunft über Dinge geben, die Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen vielleicht gar nicht kennen“, betont Maria Fuchs-Semmelweis die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshilfe. „Angehörige leisten bei der Pflege ihrer Familienmitglieder großartige Arbeit. Dabei sollen sie auch professionelle Hilfe bekommen, wenn sie diese benötigen“, bekräftigt Maria Fuchs-Semmelweis.

Die Tourstopps des Sozialinfo-Busses in den zehn Gemeinden sollen somit eine Gelegenheit bieten, alle Fragen rund um die zahlreichen Angebote der Volkshilfe konkret und verständlich zu beantworten.