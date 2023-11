Wieselburger Tanzlmusi feiert ihr 30-jähriges Bestehen

Es war im Juni 1993, als sich Peter Ebner, Martin Holzer, Sepp Leitner, Andreas Niterl und Sepp Schagerl zusammenfanden und abseits der Stadtkapelle Wieselburg als eigenständige Kleingruppe auftraten. „Es gab damals eine echte Marktlücke im Bereich der Volksmusik als Gruppe“, erinnerte sich der heutige Bürgermeister Josef Leitner seinerzeit in einem NÖN-Gespräch an die Anfänge zurück. Zwei Monate später trat die Wieselburger Tanzlmusi erstmals öffentlich auf – im Gasthaus Aigner in Bodensdorf. „Damals bestand unser Programm aus elf Liedern, von denen wir nur neun wirklich gut gekonnt haben. Dennoch haben wir bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung gesorgt, manche Lieder haben wir halt einfach mehrmals gespielt“, gestand Leitner mit einem Augenzwinkern.

Über 1.000 Auftritte und Proben später ist das Repertoire des Quintetts, das immer noch in der Ursprungsbesetzung zusammenspielt, aktuell so umfangreich, dass sie kein Lied mehr doppelt spielen müssen – außer das Publikum wünscht es. Eines sind sie sich in all den 30 Jahren aber noch treu geblieben: Sie spielen echte Volksmusik – ohne jeglichen technischen Firlefanz.

Am kommenden Samstag feiert die Wieselburger Tanzlmusi nun ihren 30. „Geburtstag“. Unter dem Motto „30 Jahre schon gut drauf“ hat die Tanzlmusi befreundete Gruppen in das Brauhaus Wieselburg geladen und wird dort ab 16 Uhr für Stimmung und gute Laune sorgen.