Tolle Stimmung bei „VoiXfest“ in der Burgarena Reinsberg

Die Volkstanzgruppe Gresten holte sich mit ausgezeichnetem Erfolg den Sieg in der Kategorie Bronze. Die Volkstanzgruppe Oberndorf freute sich in der Kategorie Silber über einen sehr guten Erfolg. Die Göstlinger Volkstänzer holten in der Kategorie Bronze einen ausgezeichneten Erfolg. Die Randegger Schuhplattler holten einen ausgezeichneten Erfolg.

