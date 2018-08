Viel los war vergangenen Sonntag im Hause Koller in Ochsenbach 8.

Die Mitglieder der Volkstanzgruppe der Landjugend Steinakirchen waren mehr als gut gelaunt, als sie zum Volkstanzfest luden, in dessen Rahmen das 20-jährige Bestehen der Senioren-Volkstanzgruppe Steinakirchen gefeiert wurde.

Nach der Feldmesse überreichte Herr Franz Steininger von der Volkskutlur Niederösterreich Urkunden an die Volkstanz-Jubliare.

Angefangen hat alles 1998 mit dem Urgedanken, sich als Gruppe beim Seniorenbund-Ball zu Landler-Klängen zu drehen.

Gesagt, getan. Nach zahlreichen Proben unter der Leitung von Karl Auer war es 1999 endlich so weit und die Gruppe tantzte beim Eröffnungsball des Seniorenbundes.

Bereits knapp 200 Auftritte absolviert

Mittlerweile drehte sich die Senioren-Volkstanzgruppe bei knapp 200 Auftritten, davon fünfmal beim Landesseniorenball in St. Pölten. „Einmal durften wir Österreich in Slowenien vertreten“, ist Leiter Karl Auer stolz. Momentan besteht die Gruppe aus zehn Pärchen, die bei Bällen, Geburtstagsfeiern, in Altersheimen, bei der Mostkost der Landjugend und beim Volksfest in Wieselburg ihr Können zeigen. 14-tägig wird geprobt, vor Auftritten jede Woche.

Sehr bekannt ist der „Bandltanz“. Acht weiße und acht rote Bänder hängen von einer Stange, welche im Zuge des Tanzes in Flechtmustern um den Stamm gebunden und dann ebenso wieder aufgelöst werden. „Am Stamm kann man im ersten Drittel das Flechtmuster erkennen, dann die rot-weiß-rote Fahne und zum Schluss wieder das Flechtmuster“, schildert Karl Auer.