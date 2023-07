Zwei Tage beste Stimmung in Steinakirchen

Im Hause Koller in Ochsenbach ging das diesjährige zweitägige Volkstanzfest über die Bühne. Sehr zur Freude des Veranstalters, der Volkstanzgruppe mit ihren Verantwortlichen Katrin Heigl und Michael Koller, waren beiden Tage gut besucht. Am ersten Tag war es vorwiegend die jüngere Generation, die zu DJ Auers Musik tanzten. Am Sonntag gestaltete die Blasmusik Steinakirchen den Frühschoppen. Bevor die Osttiroler Band „Letz Fetz“ den musikalischen Schlusspunkt setzte, gab es Auftritte der Ybbsitzer Schuhplattler und der Volkstanzgruppe Lunz. Für das Essen war das Team des Scheibbser „Blunz’nsemmerl“ mit Chef Herbert Lechner an der Spitze verantwortlich und die Seniorengruppe der Volkstänzer sorgte mit der Weinbar für Gemütlichkeit.