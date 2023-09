Oktoberfest erstmals im Purgstaller Park

Zum dritten Mal veranstaltet der ASKÖ Volksbank Purgstall sein Oktoberfest mit viel g’schmackigen kulinarischen Oktoberfest-Leckerbissen, Musik und Geselligkeit. Für Kinder bieten die Volleyballerinnen auch ein Bewegungs-Programm mit Hindernislauf, Hüpfburg und Ballspielen.

Neu am Fest ist heuer die Location, nämlich im großen Festzelt im Badpark. Dort treten am 8. September ab 19 Uhr drei Live Bands auf: Nach High Five und Stop'n'Rock rocken The Black Proteus die Bühne. Am Samstag geht es um 21 Uhr mit den DJs Planix und Rassco auf die Tanzfläche. Am Sonntag spielt die Werkskapelle Busatis ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf.

Der Erlös des Fests kommt der Förderung des ASKÖ-Volleyball-Nachwuchses zugute.