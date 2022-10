Scheibbser Bauern: „Wir sind die Stimme für die Landwirtschaft“

Die Kammerräte und zahlreiche Ehrengäste folgten am Montagvormittag der Einladung von Kammerobmann Franz Rafetzeder und Kammersekretär Johannes Fitzthum ins Musium nach Reinsberg.

Bei der festlichen Vollversammlung gab es gleich drei Gründe zum Feiern. Neben 100 NÖ, 100 Jahre Landwirtschaftskammer bot der 100. Geburtstag der Bezirksbauernkammer Scheibbs ausreichend Grund für dazu. „Alles begann am 22. Februar 1922. Da beschloss der NÖ Landtag, als erster in Österreich, die Errichtung der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer mit Bezirksbauernkammern“, führte Rafetzeder die Anwesenden an die Anfänge zurück. Noch im selben Jahr, am 25. Juli, fand die Gründerversammlung der BBK Scheibbs statt. Im Dezember 1959 erfolgte die Eröffnung des Hauses der Landwirtschaft im renovierten „Schultz-Haus“. Im Jahr 2002 ging die Zusammenlegung mit der BBK Gaming vonstatten.

Kammersekretär Johannes Fitzthum, BH-Stellvertreter Manuel Höfer, Bauernbundobmann Franz Aigner, Landeskammerrätin Anita Heigl, Landwirtschaftskammerpräsidenten Johannes Schmuckenschlager, Josef Handl (Unabhängiger Bauernverband), Bezirksbäuerin Maria Zulehner und Bezirksbauernkammerobmann Franz Rafetzeder mit dem Überraschungsgeschenk von Landtagsabgeordneten Anton Erber (2. von rechts). Foto: Claudia Christ

„Seither stand die Digitalisierung der Flächen, die Beratung und Strukturreform gemeinsam mit der Bezirksbauernkammer Melk im Vordergrund“, betonte der Kammerobmann. Auch während der Corona-Krise konnte die Serviceleistung für die Kammermitglieder stets aufrecht erhalten werden. „Dafür möchte ich den Mitarbeitern besonders danken“, betont Rafetzeder, der auch die Bedeutung der Landwirtskammer in der Zukunft klar definierte: „Wir leisten Hilfestellung und volle Unterstützung, damit jedes Mitglied für seinen Betrieb die beste Entscheidung treffen kann. Außerdem sind wir die Stimme für die Landwirtschaft nach außen.“

Biodiversität und Digitalisierung im Fokus

1.788 land- und forstwirtschaftliche Betriebe zählt der Bezirk, 943 davon werden als hauptberufliche Betriebe geführt. „Jeder dritte Betrieb ist ein Biobetrieb, 12.666 Hektar werden von Biobauern bewirtschaftet und 486 Betten stellen die bäuerlichen Betriebe für den Tourismus zur Verfügung“, lässt Johannes Fitzthum die Fakten sprechen.

LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager betonte, dass mit dem EU-Beitritt für die Landwirte ein neues Marktgefüge geschaffen wurde. „Das Überangebot führt zu einem Wettbewerb. Biodiversität, Automatisierung und Digitalisierung sind unserer Schlagwörter in der heutigen Zeit.“ Wichtig sei auch, die Kommunikation nach außen, „denn viele Menschen haben den Bezug zur Landwirtschaft verloren“.

Mit einem süßen 100er überraschte schlussendlich Landtagsabgeordneter Anton Erber die Landwirte. „Ihr habt uns den Wohlstand gebracht und den Bezirk zu dem gemacht, was er heute ist“, betonte Erber.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.