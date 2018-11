Auffälliges Zeichen für die Weiterentwicklung dieser noch jungen Messeveranstaltung ist ein zunehmendes Interesse aus weiter entfernten österreichischen Regionen und auch dem Ausland, wie z. B. Italien oder sogar Korea. Zwar konnte die Besucherzahl des vorjährigen Rekordjahres nicht erreicht werden, trotzdem ist man mit dem Niveau (ähnlich 2016) zufrieden.

Mit rund 200 Ausstellern aus den Bereichen Bio-Lebensmittel, Bio-Bekleidung, Bio-Kosmetik, Bio-Urlaub und Bio-Produktion ist die „bio ÖSTERREICH“ als Informationsplattform für die Bioszene in Österreich bestens etabliert. Dass diese Entwicklung noch voranschreiten wird, verdeutlichte auch die spannende Diskussion im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung: Biorama-Herausgeber Thomas Weber, Thomas Neuburger (Geschäftsführer „Hermann Fleischlos“) und der Geschäftsführer von Fairtrade Austria Hartwig Kirner diskutierten gemeinsam Zukunftsszenarien unseres Essverhaltens und verdeutlichten, dass hier noch einschneidende Veränderungen zu erwarten sind.

Guter Zuspruch der anderen Angebote

Vom Klimawandel verursachte Veränderungen im Freizeit- und Urlaubsverhalten wurden anlässlich der 11. Nachhaltigkeitskonferenz (Veranstalter Mostviertel-Tourismus und eNu) erörtert, die ebenfalls im Rahmen der „bio ÖSTERREICH“ in Wieselburg abgehalten wurde. Guten Zuspruch erlebte auch der Großteil der anderen Angebote im Rahmenprogramm der Messe. Diese reichten von Fachvorträgen für Produzenten über die Fair-Trade-Modeschau bis zum allgegenwärtigen Thema Digitalisierung.

Die Top-Qalität österreichischer Bio-Erzeugnisse zeigte auch die Siegerehrung des neu geschaffenen Awards „Bio-Produkt des Jahres“. In 4 Kategorien gratulierte LH-Stv. Stephan Pernkopf den Gewinnern und übergab die Siegertrophäen für die erstmals vergebene Auszeichnung:

Kategorie: „Farm & Craft“

Produkt: Wiener Würze – Genusskoarl e. U. (www.genusskoarl.at)

Kategorie: „Retail & Big Brands – starke Marke“

Produkt: Hermann Bratstreifen - Hermann Fleischlos (www.hermann.bio)

Sonderkategorie: „#Railjet mit DoN“

Produkt: True Love Kürbis-Nuss-Riegel – Riegelfabrik e. U (https://riegelfabrik.at)

Sonderkategorie: „Farm & Craft - Niederösterreich“

Produkt: WeideBeefBiltong – Biohof Harbich (www.weidebeef.at)

Gleiches gilt für die Sieger der Bio-Gastro-Trophy, die jährlich von BIO AUSTRIA ausgelobt wird. 2018 wurden folgende Gewinner geehrt:

Kategorie: Größtes Bio-Engagement – Bio Hansinger (www.hansinger.at)

Kategorie: Bestes Bio-Frühstück: Frienerhof (https://frienerhof.at/)

Kategorie: Bestes biozertifiziertes Restaurant – Biohof Kleebauer

Otto Gasselich, Obmann von BIO AUSTRIA NÖ und Wien freute sich nach der Preisübergabe: „Der gesamte Bio-Sektor wächst! Konsumentinnen und Konsumenten zeigen ein gesteigertes Interesse an ökologisch produzieren Lebensmitteln und fragen diese auch in der Gastronomie aktiv nach. Die BIO GASTRO TROPHY zeichnet jene aus, die dieser erfreulichen Entwicklung bereits nachkommen und motiviert weitere, der gesteigerten Nachfrage gerecht zu werden. Ich freue mich sehr, dass mit Biohansinger ein niederösterreichischer Betrieb mit Vorbildwirkung vorangeht.“

Mit der „bio ÖSTERREICH“ schließt in Wieselburg das Messejahr. Mit einer großen Anzahl an Seminaren, Weihnachtsfeiern, Konzerten und dem Sportbetrieb in den Messehallen verzeichnet das Messegelände Wieselburg aber auch abseits vom Messewesen eine sehr gute Auslastung: „Wir schaffen Begegnung“ heißt es also auch für die Zukunft.