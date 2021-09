90 Jährige überschlug sich bei Lunz mit ihrem Pkw .

Am Sonntag kam es auf der Mariazeller Straße zwischen Lunz am See und Oisreitel (Bezirk Scheibbs) zu einem Verkehrsunfall: Eine 90-Jährige kam von der Straße ab, krachte mit ihrem Auto gegen eine Leitschiene und überschlug sich mit dem Fahrzeug.