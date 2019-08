Raum Amstetten

Die Linie MO1 wird in die Linie 164 (Schnellkurse) und 640 aufgeteilt. Wesentliche Änderung: keine Trennung mehr in Sommer- und Winterfahrplan, mehr Fahrten durch das Ybbstal und Schnellkurse über die Kripp.

Linie 164 Waidhofen/Ybbs – Lunz am See: Neu: ganzjährig fünf Schnellkurse, welche Montag bis Freitag über die Kripp fahren (früher nur im Sommerfahrplan) Linie 640 Waidhofen/Ybbs – Ybbs – Opponitz – Hollenstein – Lunz: fährt Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit (HZV) im Stundentakt durch das Ybbstal; außerhalb der HVZ sowie am Wochenende: durchgehender 2-Stundentakt

Linie 652 Kirchberg – Hollenstein: Internatsverkehr für LFS Hohenlehen und LFS Unterleiten (betrifft erste und letzte Schultage der Woche)

Radtramper 656 Waidhofen/Ybbs – Lunz/See (ehemals MO1 Radtramper): Der Radtramper ist nicht Teil der Ausschreibung, wurde aber mit neuer Liniennummer versehen, die Mitnahme von E-Bikes und Fatbikes ist nun möglich. Im Einsatz ist er an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen noch bis 27. Oktober.

Inneres Ybbstal

Linie 643 Göstling/Ybbs – Hochkar – Palfau: vier Rufbusverbindungen von Montag bis Sonntag auf das Hochkar (bisher nur Montag bis Freitag eine Verbindung).

Raum Scheibbs

Linie 650 Waidhofen/Ybbs – Scheibbs (ehemalig MO3 und 1666):

Montag bis Freitag im Stundentakt;

2-Stundentakt am Wochenende und an Feiertagen.

Linie 654 Scheibbs – Laubenbachmühle: Montag bis Sonntag Verbindungen von Erlauftalbahn und Mariazellerbahn in beide Richtungen (bisher Umweg über St. Pölten)

Linie 660 Gaming – Gresten – Euratsfeld – Amstetten: Vereinheitlichung von drei Linien auf eine Linie; Montag bis Freitag Stundentakt an Schultagen, Verbindungen auch an schulfreien Tagen.

Linie 665 Scheibbs – Purgstall – Steinakirchen/Forst – Amstetten: Montag bis Samstag ganzjähriger 2-Stundentakt; Neu: fünf Kurspaare auch an Samstagen sowie Verbindungen an schulfreien Werktagen.



Raum Melk und St. Pölten Land

Mit der Erschließung der Krumpe können sich Schüler aus der Region Mank und Kirnberg über bessere Anbindungen freuen. Auch Pendlern kommen die Umstellungen zu Gute, darüber hinaus ergeben sich bessere Möglichkeiten hinsichtlich Arztbesuche oder Einkäufe in St. Pölten.

Linie 679 Scheibbs – Texing – Hürm – St. Pölten: Neu: morgendliche Direktverbindungen Scheibbs – St. Pölten (u.a. zwei Frühkurse); direkte Busverbindung aus der Region Mank zum BORG Scheibbs (früher: Umstieg in Texing bzw. Fahrt über Wieselburg nötig); Kirnberg – Scheibbs: spätere Direktverbindung zur Sportmittelschule sowie zum BORG; verkehrt tagsüber bis nach Ober-Grafendorf, mit Umstieg zur Mariazellerbahn

Linie 680 Scheibbs – Ruprechtshofen – Kilb – St. Pölten:

Einführung von Direktverbindungen Scheibbs – St. Pölten (zwei Frühkurse); direkte Busverbindung aus der Region Mank über Ruprechtshofen zum BORG Scheibbs; Montag bis Freitag Stundentakt zwischen St. Pölten und Ruprechtshofen; am Wochenende Durchbindung der Linie 685 aus/ nach Wieselburg mit Linie 680 im Streckenverlauf Richtung Ober-Grafendorf; dort Möglichkeit zum Umstieg auf die Mariazellerbahn

Linie 683 Ruprechtshofen – Melk – Kilb: Neu: Von Ruprechtshofen bzw. Kilb jeweils in 30 Minuten zum Bahnhof Melk

Linie 685 Wieselburg – Ruprechtshofen – Kirnberg – Kilb:

2-Stundentakt am Wochenende zwischen Wieselburg und Ruprechtshofen; eine Weiterfahrt nach Ober-Grafendorf zur Mariazellerbahn ist ohne Umstieg möglich (Linie 680)

Linie 686 Purgstall - Mank – Melk: Neu: vereinzelte Kurse von/nach Purgstall an der Erlauf

Linie 699 Grünau – Neubruck:

Internatsverkehr für Bildungszentrum Gaming (betrifft erste und letzte Schultage der Woche).