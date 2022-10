Blackout: Viele Gemeinden im Bezirk Scheibbs bereits gerüstet

Die Vorstellung, dass plötzlich im ganzen Land das Licht ausgeht und die Stromversorgung großflächig und andauernd zusammenbricht, ist wohl für die meisten sehr beunruhigend. Experten warnen in der letzen Zeit vermehrt, dass dieses Szenario jederzeit eintreffen kann.

Umso wichtiger ist es, für die Gemeinden hier Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des allgemeinen Katastrophenschutzplanes zu treffen. Vielerorts ist das bereits geschehen. „Das Thema wird bei uns jedoch noch unzureichend behandelt“, heißt es aus dem Scheibbser Gemeindeamt. In Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzbeauftragten werde jedoch eine rasche Aktualisierung und Ausarbeitung eines vollständigen Katastrophenschutzplanes erfolgen.

Um die Wasser- und Abwasserversorgung im Fall der Fälle aufrecht zu erhalten, wurden bereits in Scheibbs, wie auch in Purgstall, Wieselburg-Land, Wolfpassing, Wang, Wieselburg, Gaming und St. Georgen/Leys entsprechende Notstromaggregate angeschafft. „Bis zu vier Tage kann dieses die Versorgung so im Extremfall in unserer Gemeinde aufrecht erhalten“, betont man in der Stadtgemeinde Wieselburg.

Auf der sicheren Seite möchte sich auch die Gemeinde Lunz am See bei einem Blackout wiegen. Ein 250-KW-Dieselgenerator soll dafür sorgen, dass das Licht innerhalb einer Stunde in der Schule, bei der Feuerwehr, Polizei und beim örtlichen Nahversorger wieder angehen wird. „Einmal pro Monat wird der Generator für ein bis zwei Stunden zum Probelauf eingeschaltet. In den nächsten Wochen wird es an das Ortsnetz angebunden“, erklärt Michaela Schwaighofer. In ihrem E-Werk in Lunz steht der monströse Generator, der mit einem LKW-Motor betrieben wird, bereits seit 20 Jahren. „Mein Vater hat damals schon vorausschauend gehandelt und viel Geld dafür ausgegeben. Jetzt wo die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts zunimmt, ist es ein gutes Gefühl, das zu haben.“

Geplante Maßnahmen für Notfallsszenario

Zusätzlich werden in den Gemeinden weitere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur angestrebt. So plant Purgstall beispielsweise, bis zum kommenden Frühjahr das Primärversorgungszentrum auf Notstromaggregat umstellen zu können. In Wieselburg-Land strebt man bis 2024 an, die Sportanlage Bodensdorf so umzurüsten, dass ein beheiztes Schlaflager eingerichtet werden kann und eine medizinische Versorgung möglich ist. In Wieselburg soll alles für eine Notversorgung im Schulzentrum und in den Messehallen vorbereitet werden. Zusätzlich wird hier der Ausbau von Dieseltanks, Photovoltaikanlagen samt Speicher und die Einrichtung eines internationalen Kabel-Telefonnetzes angestrebt.

„Wir machen derzeit sehr viele Schulungen zum Thema Blackout, es ist ein realistisches Szenario“, meint Franz Zehetgruber, Regionalleiter des Zivilschutzverbandes Mostviertel. Als Vorbereitung empfiehlt er einen Vorrat an Wasserflaschen anzulegen: „Etwa zwei Liter pro Tag und Erwachsenen, für zwei Wochen wäre ideal. Man sollte sich auch mit haltbaren Lebensmitteln eindecken.“

