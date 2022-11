Betriebsservice in Wieselburg: Wichtiger Teil der Standortpolitik

Mit Oktober hat die 40-jährige Margaretha Bewersdorff ihren Arbeitsplatz innerhalb von Wieselburg um rund einen Kilometer näher in Richtung ihrer Wohnheimatgemeinde Purgstall verlegt. Sie wechselte vom Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt zur Stadtgemeinde Wieselburg. Dort war eine 20-Stunden-Stelle als Betriebsservice-Mitarbeiterin ausgeschrieben. Bewersdorff, die beruflich eine neue Herausforderung gesucht hatte, setzte sich unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern durch und bekam den Job. „Als ich die Ausschreibung las, bekam ich ein Leuchten in den Augen. Ich hab sofort ein Brennen in mir und die Herausforderung gespürt. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich diesen Job tatsächlich auch bekommen habe“, freut sich die zweifache Mutter, die über ihren Geburtsort Waidhofen nach Amstetten kam und nun seit 13 Jahren in Feichsen lebt.

„Margaretha Bewersdorff brachte die besten Voraussetzungen mit. Sie kennt Wieselburg, die Wirtschafts-Region und hat Erfahrung mit Start-ups jungen Unternehmen und auch den Förderungsabwicklungen“, freut sich Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) über seine neue Mitarbeiterin.

Bewersdorff absolvierte im zweiten Bildungsweg nach ihrer Tätigkeit im Buchhandel das Bachelorstudium „Produktmarketing & Projektmanagement“ am FH-Campus Wieselburg. Danach folgte das Masterstudium „Produktmarketing & Innovationsmanagement“, ehe sie die Seiten wechselte und Sandortkoordinatorin des StartUp-Centers Campus Wieselburg wurde und über 100 Gründerinnen und Gründer bei ihren Unternehmensgründungsprojekten unterstützte.

Eine Aufgabe, die sie jetzt auch aufseiten der Stadtgemeinde übernehmen soll. Aber nicht „nur“ diese. „Das Betriebsservice soll die zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung bei Betriebsansiedelungen und Expansionen sowie Schnittstelle zu Wirtschaftsförderungen und Netzwerken für Unternehmen, Betriebe und wirtschaftsnahe Institutionen sein“, erklärt Leitner, der das Betriebsservice als wichtigen Teil für die Standortpolitik sieht. „Wir sind ein pulsierender Wirtschaftsstandort, in dem Innovation und Weiterentwicklung großgeschrieben wird. Diese Stelle ist ein weiterer Schritt zu mehr Professionalität in diesem Bereich“, sagt Leitner.

