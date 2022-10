Purgstaller Tourismusverein: Wechsel an der Spitze

Zehn Jahre stand Gertraud Pitzl an der Spitze des Purgstaller Tourismusvereins, bei der Generalversammlung am vergangenen Freitag gab sie ihr Amt an Nachfolger Erich Auer weiter. Es war ein recht emotionaler Abschied: Landtagsabgeordneter Anton Erber, Bürgermeister Harald Riemer und Erich Auer würdigten die Leistungen der scheidenden Obfrau.

Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte einstimmig, sofort im Anschluss wurde Gertraud Pitzl zur Ehrenobfrau ernannt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Anna Haugensteiner, Felix Harm, Martina Mayrhofer und August Stöckel.

Unter der Leitung von Erich Auer wird der Tourismusverein Purgstall auch weiterhin die Marktgemeinde als touristisches Ziel vermarkten helfen, Veranstaltungen selbst durchführen oder bei größeren Veranstaltungen unterstützen. Besonders wichtig waren bisher die Vertretung von Purgstall bei der Ferienmesse in Wien, die Weinkost beim Wehrturm und der Stand am Adventmarkt.

