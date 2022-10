Eine engagierte Frau neu im Team der Pfarre Steinakirchen

Mit der neuen Pastoralassistentin Hemma Putschögl darf sich die Pfarre Steinakirchen über eine neue hauptamtliche Mitarbeiterin freuen. „Ich bin sehr dankbar, mit Hemma eine engagierte, junge Frau im Team zu haben, die sich besonders bei der Erstkommunion- und Firmvorbereitung einbringen wird“, betonte Pfarrer Hans Lagler bei der Begrüßung.

Putschögl absolvierte ihre Ausbildung für die Praxis in Purgstall und tritt nun die Nachfolge von Pastoralassistent Christian Eder an, der seit einigen Wochen in der Pfarre Ybbs tätig ist.

Bei allen heiligen Messen gab es Grußworte des Pfarrgemeinderates. Während Daniela Riedler einen Gesundheitskorb überreichte, stellte sich Florian Pöhacker mit einem Notizbuch ein. Pfarrgemeinderatsobmann Alfred Kaltenbrunner schenkte Hemma Putschögl eine Landkarte mit dem weitläufigen Gebiet der Pfarre Steinakirchen.

