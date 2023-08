Vorstudie Stopp der Verwaldung im Naturpark Ötscher-Tormäuer

Einher mit der Verwaldung geht oft ein Verlust der Biodiversität, wie sie etwa auf offenen Blumenwiesen gegeben ist. Foto: Naturpark Ötscher-Tormäuer

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

B ereits im Prozess zur Entwicklung des Naturpark-Konzeptes von 2017–2019 ist das Problem der zunehmenden Verwaldung in der Region erkannt und in einem Leitprojekt, dem sogenannten BIG 5, in das Konzept geschrieben worden.

Aus diesem Grund beschäftigt sich der Naturpark im Zuge eines Projektes, das von der Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich gefördert wird, mit einer Vorstudie – Stopp der Verwaldung im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Unter Verwaldung ist die Zunahme des Waldes in der Region zu verstehen, entweder durch bewusstes Aufforsten oder eine natürliche Sukzession. Damit einher geht auch der Verlust von Arten und Offenlebensräumen und somit einer Reduktion der Biodiversität. Abseits der ökologischen Folgen beeinträchtigt zu viel Wald auch die Lebensqualität der Einheimischen und die Attraktivität der Landschaft für Erholungssuchende. Studien haben ergeben, dass sich Menschen in einer Landschaft mit 65 bis 70 Prozent Waldanteil am wohlsten fühlen – die Naturpark-Gemeinden stehen derzeit teilweise bei einem Anteil von 80 bis 90 Prozent. Ziel des vorliegenden Projektes ist es, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, um das Verschwinden wertvoller Wiesen und somit die zunehmende Verbuschung und Verwaldung hintanzuhalten. Als ersten Schritt wurden dazu Workshops in den Naturpark-Gemeinden abgehalten. Damit sollen Gründe und Mechanismen, welche der Verwaldung zugrunde liegen, diagnostiziert und verstanden werden. Dabei reicht die Problematik von Aufforstungsvorhaben bis zum demografischen Wandel und ist auch ein Zeichen, dass der Mensch die Region verlässt. So zeigt die Verwaldung auch ein tiefreichendes gesellschaftliches Problem auf. Das Thema Verwaldung wird im Zuge des Naturpark-Festes am 23. September mit verschiedenen Installationen behandelt. Dabei wird es für die Besucherinnen und Besucher des Festes die Möglichkeit geben, persönliche Einschätzungen bezüglich der Thematik abzugeben.