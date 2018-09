Die Gesunde Gemeinde lädt am Samstag, 15. September, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag mit Christa Kummer in Oberndorf ein. Der Abend steht unter dem Titel „Der Klimawandel und Ich“. Christa Kummer beantwortet dabei Fragen zum Einfluss von Wetter und Klima auf die Gesundheit, Leben im Einklang mit der Natur und gibt Tipps, unter anderem für Wetterfühligkeit, Allergien und Urlaubsplanung. Mit dem Vortrag möchte die Initiative „Tut gut!“ einen Einblick in die Zusammenhänge von Wetter, Klima und Gesundheit geben. Der Vortrag findet im Gasthaus Penzenauer statt. Eintritt frei.