Steinakirchen hat einen neuen Bürgermeister: Christian Lothspieler

Dicht besetzt war der Sitzungssaal der Marktgemeinde Steinakirchen am Freitagabend. Viele wollten live dabei sein, wenn der neue Steinakirchner Bürgermeister gewählt wird, unter anderem auch dessen beide Vorgänger Johann Schagerl und Wolfgang Pöhacker. Und sie waren auch eine der ersten Gratulanten von Christian Lothspieler. Der 57-jährige Landwirt und Bautechniker, der 2020 gleich als geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat in die Gemeindepolitik eingestiegen ist, ist der 16. Bürgermeister der Marktgemeinde seit 1850.

Seine Vorgänger Wolfgang Pöhacker (links) und Johann Schagerl (rechts) waren eine der ersten Gratulanten des neuen Steinakirchner Bürgermeisters Christian Lothspieler. Foto: Christian Eplinger

Seine Wahl erfolgte allerdings nur mit den Stimmen der anwesenden 13 von 14 ÖVP-Gemeindemandataren (Thomas Stockinger war entschuldigt). Trotz aller Beteuerungen im Vorfeld – „Ich will ein Bürgermeister für alle sein“ – und ausgestreckten Händen in Richtung Opposition dürfte er in der geheimen Wahl keine Stimme der sechs Mitglieder der Liste Unabhängiges Soziales Steinakirchen (LUST) sowie von FPÖ-Gemeinderat Gerhard Bayerl bekommen haben. Denn sieben Stimmen entfielen auf LUST-Fraktionschef Wolfgang Zuser, der im Vorfeld mit einem offenen Brief an die Mandatare ja seine Absicht, Bürgermeister zu werden, kundgetan hat.

„Meine Familie und ich haben sich die Entscheidung, dieses Amt zu übernehmen, nicht leicht gemacht. Es stand schon die Frage im Raum, warum tust du dir das noch an? Aber ich bin ein Mensch, der gestalten will. Meine Vorgänger Hans Schagerl und Wolfgang Pöhacker haben in den letzten Jahren viel geschaffen, dennoch stehen weitere wichtige Projekte wie der Musikheimbau, die Kindergartenerweiterung, leistbares Wohnen oder der Breitbandausbau in den weiteren Siedlungsgebieten an. Diese Projekte hoffe ich, dass wir gemeinsam, step by step angehen können. Ich bin überzeugt, meine Mannschaft motivieren zu können und hoffe auch jene auf den Weg mitnehmen zu können, die mich heute nicht gewählt haben. Daher: Helfen wir zusammen und packen wir es an. Wir haben genug zu tun“, appellierte Christian Lothspieler an die Mandatare in einer ersten Stellungnahme unmittelbar nach der Wahl.

Ergänzungswahlen in Vorstand und Ausschüssen

Anton Tanzer ist neuer geschäftsführender Gemeinderat. Foto: Christian Eplinger

Mit 14 von 20 Stimmen – drei ungültig, drei entfielen auf ÖVP-Gemeinderat Michael Eppensteiner – wählten die Mandatare den 47-jährigen Elektrotechniker Anton Tanzer (ÖVP) in den Gemeindevorstand. Tanzer war im September 2016 in den Gemeinderat eingestiegen und hat damals das durch den Rücktritt von Elisabeth Kellnreiter frei gewordene Mandat übernommen.

Vizebürgermeisterin Iris Steindl lobte den neuen Gemeinderat Ulrich Kaltenbrunner (31) an. Foto: Christian Eplinger

Das freie Mandat von Wolfgang Pöhacker erhielt Ulrich Kaltenbrunner. Vizebürgermeisterin Iris Steindl, die die Sitzung auch eröffnete, lobte den 31-jährigen kaufmännischen Angestellten in seiner neuen Funktion an. Und er wird auch gleich in drei Ausschüssen mitarbeiten. Neben dem Prüfungsausschuss auch im Finanz- sowie im Umweltausschuss. Neu im Bau- und Infrastrukturausschuss ist Michael Eppensteiner. Neu im Agrar-, Straßen- und Güterwegausschuss ist Albin Heigl.