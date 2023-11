FF Oberndorf hat neues Kommando

Über großes Vertrauen seiner Kameraden durfte sich der bisherige Oberndorfer Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Bernhard Hörhan freuen. Mit überwältigender Mehrheit wurde er zum neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf gewählt. Nach dem überraschenden Rücktritt des Kommandanten hatten Hörhan und sein Team zunächst interimistisch die Agenden der FF Oberndorf geleitet.

Jetzt hat Hörhan offiziell die Nachfolge angetreten. Bürgermeister Walter Seiberl lobte in seiner Rede den großen Zusammenhalt der Feuerwehr Oberndorf: „Sowohl die Regelung der Übergangszeit als auch die Neuwahlen sind völlig reibungslos verlaufen. Daran erkennt man, dass hier Einigkeit und Kameradschaft im Vordergrund stehen.“

Die Wahlen wurden von Bürgermeister Walter Seiberl geleitet. 61 Wahlberechtigte waren anwesend, auch alle über 15-jährigen Mitglieder der Feuerwehrjugend waren wahlberechtigt. Von den abgegebenen Stimmen entfielen 58 auf Bernhard Hörhan, es gab drei Enthaltungen. Als Kommandant-Stellvertreter steht Hörhan in Zukunft Daniel Penzenauer zur Seite, zum Verwalter wurde Julia Pils bestellt.

Bezirkskommandant Franz Spendlhofer sprach von einem starken, eindeutigen Wahlergebnis, das ein Zeichen der großen Wertschätzung für das neue Kommando sei. Der Abgang von Georg Groiß, dessen Arbeit er sehr schätze, sei sehr unerwartet gekommen, bedauerte Abschnittskommandant Gerald Buder, es sei eine große Leistung, dass die Arbeit der Feuerwehr dennoch nicht zum Stillstand gekommen sei.

Ganz im Gegenteil: In den vergangenen Wochen wurden bereits das Feuerwehrfest 2024 geplant und der Ankauf eines HLF3 in die Wege geleitet. Der neue Kommandant Bernhard Hörhan ist dennoch „froh, dass die Feuerwehr-Angelegenheiten wieder in geordneten Bahnen verlaufen.“ Für die Zukunft wünscht er sich weiterhin, wie bereits in den vergangenen Wochen, die Unterstützung der Mannschaft: „Ich habe bereits gesehen, was wir zusammen leisten können und bin zuversichtlich, dass es weiterhin so sein wird.“